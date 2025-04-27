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娛樂

米高佐敦《罪人們》勢蟬聯票房冠軍 導演賴恩古拉獲優先分紅兼電影版權惹熱議

【明報專訊】《黑豹》系列導演賴恩古拉（Ryan Coogler）與《洛奇外傳：王者之後》男星米高佐敦（Michael B. Jordan）第5度合作新片《罪人們》（Sinners），本月18日在美國開畫，首周末票房收4800萬美元（約3.74億港元）稱冠，美媒Deadline預計本周末仍以3000萬美元（約2.34億港元）蟬聯榜首。電影叫好叫座，賴恩古拉不但擁有此片的最終剪片權，同時獲得優先分紅，以及電影推出25年後，版權將歸他所有。電影公司給予如此優厚待遇，難怪惹來業界熱議。

《罪人們》是賴恩古拉和米高佐敦繼《公義終站》、兩部《黑豹》電影及《洛奇外傳：王者之後》後第5度合作，上述4片贏盡口碑，《罪人們》亦不例外，「爛番茄」網站綜合313篇評論文章得分98%，觀衆好感度亦達97%。故事講述雙胞胎兄弟企圖擺脫不愉快的過去，回到家鄉重新開始，卻發現邪惡的吸血鬼正等待他們回歸。此片原定本月17日在港上映，如今延期至6月12日開畫。

《暗算2》開畫未登頂

面對《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck）監製兼主演新片《暗算2》（The Accountant 2），以及《星球大戰前傳：黑帝君臨》面世20周年的重映版本夾擊，《罪人們》美國開畫第2周依然走勢凌厲，美媒Deadline預測本周末票房可收3000萬美元或以上，輕易拋離《暗》片的2300萬美元（約1.8億港元）及《星》片2000萬美元（約1.56億港元），繼續佔據冠軍寶座。至於《罪》片全球票房本周末亦將突破一億美元（約7.8億港元）大關，以製作費9000萬美元（約7億港元）計算，料將穩賺不賠。

《罪人們》導演賴恩古拉早前接受網台訪問時稱，2013年首次執導長片《公義終站》為他贏得辛丹斯電影節的評審團大獎及最受觀眾歡迎獎，並為他帶來《洛奇外傳：王者之後》片約，可是當時他仍身負20萬美元（約156萬港元）欠債，「感覺相當糟糕」。據紐約雜誌《Vulture》揭露賴恩與華納電影公司簽訂《罪》片合約，他不但擁有荷李活導演夢寐以求的最終剪片權，並獲得優先分紅，意指新片無論票房多寡或賺蝕，他都可以分一杯羹，更重要的是《罪》片面世25年後，電影版權將由華納轉移到賴恩手上，如此優厚條件，實在令不少業內人士羨慕又妒忌。

塔倫天奴早有先例

賴恩古拉對此直認不諱，強調此舉不是單一例子，華納亦非首間公司提供類似條件，2017年塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導《從前，有個荷里活》已有先例，另外「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）及《驚世未了緣》金像導演米路吉遜（Mel Gibson）都獲得同樣待遇。賴恩表示《黑豹》系列全球票房高達22億美元（約171億港元），為他帶來談判籌碼，「所以我要為自己爭取更好的條件」。

相關字詞﹕米路吉遜 佐治魯卡斯 塔倫天奴 星球大戰前傳：黑帝君臨 暗算2 賓艾費力 賴恩古拉 米高佐敦 罪人們

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