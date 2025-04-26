明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《Skylight 天色 2025》載譽重演 王菀之：再次投入真感情

【明報專訊】英國劇作家David Hare的經典舞台劇《Skylight》榮獲羅蘭士奧利花獎「年度戲劇大獎」及「傑出首度合演大獎」，被譽為當代劇場瑰寶。港版《Skylight 天色 2025》由司徒慧焯執導，王菀之翻譯劇本及主演，聯同謝君豪與李琛瑜演出，將一段糅合矛盾與激情的複雜情感，再次活現舞台。

舊情人久違的對話

王菀之與謝君豪2023年首演《Skylight 天色》，口碑甚佳，其後在深圳萬象天地劇場演出，將港式舞台魅力帶進內地觀眾視野。《Skylight 天色 2025》載譽歸來，將於7月17至24日在演藝學院廖湯慧靄戲劇院公演。故事講述一個風蕭蕭雪飄飄的傍晚，事業有成、魅力十足的餐飲業大亨Tom（謝君豪飾）敲響了舊情人Kyra（王菀之飾）的門，妻子剛離世不久的他試圖與Kyra重燃舊情；Kyra在中學任教，過着簡樸生活，仍然對Tom有着複雜的感覺，對於他的出現感驚訝卻又不知所措。隨着Tom和Kyra對話展開，他們討論過去的愛情、分手的原因，以及彼此價值觀和生活觀。這場久違了的對話，讓他們重新評估彼此，以及對愛情和幸福的看法，他們試圖彌補過去的錯誤和失去的愛情，同時也面臨着社會階級和價值觀的衝突。

王菀之說：「《Skylight 天色 2025》表面上是一個愛情故事，但故事層層堆疊，包裹着父子情、姐弟情，還有不同階層之間的價值觀衝突。在這些情感關係背後，蘊藏着更深層的社會觀察與人性思考。」她形容角色之間價值觀鮮明，觀眾代入不同角色時，將會產生共鳴與衝擊。她感謝劇迷支持，「一部劇能夠持續演出，是一件非常幸福的事」。她表示《Skylight 天色 2025》對演員的要求極高，正如謝君豪形容是「教材級」劇本，每次重演對她都是一次修煉及學習。

謝君豪：沒停止探索角色

謝君豪稱能夠再度重演，是難得的享受與挑戰，「從2023年香港首演，到2024年深圳演出，雖然只相隔幾個月，但我一直沒有停止探索角色的可能性。我不斷查找資料，甚至特意找來熟悉英國文化的英文老師，希望更深入了解劇中的背景與人物。到底這角色為何會有這樣的行動和語言？他的內心世界是怎樣的？當我慢慢找到答案，角色也變得更立體、真實。長時間從事舞台創作，偶爾也會感疲乏，但每次重新排練，又讓我再次確信，只有不斷排練，我們的戲、角色、演技，甚至我們作為演員本身，才會真正有所成長」。

王：全新角度重新投入角色

王菀之認為重演最大挑戰是以全新角度重新投入角色，雖然已熟悉劇本，不用再花太多時間記台詞，但她希望演出能帶來新的生命與更深的情感，「隔了一年再演，心態都不同了。對我來講，Kyra不再是初次面對傷痛，而是再次被拉回記憶深處。今次我會再一次以她的身分被傷害、再一次投入真感情」。她相信觀眾會感受到角色的成長，「可能我都成熟了、理解多了。究竟傷會更深，還是變得堅強？我都好想知。可能觀眾都會感覺到跟角色一齊經歷、一齊成長」。

相關字詞﹕Skylight 天色 2025 謝君豪 王菀之 娛樂場：《Skylight 天色 2025》

上 / 下一篇新聞