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娛樂

陳山聰領軍睇大結局 盼原班人馬再合作 《奪命提示》終極Big Boss馬國明

奪命提示｜馬國明飾Big Boss 被陳山聰爆想生一隊足球隊

【明報專訊】陳山聰、劉佩玥、張振朗、劉穎鏇、郭柏妍及丁子朗等主演無綫劇《奪命提示》昨晚大結局，他們與監製文偉鴻及一眾演員出席晚宴欣賞，開心劇集自播出以來討論度高，尤其觀眾投入競猜誰是終極Big Boss，最後揭盅是馬國明，帶來驚喜及掀起高潮。陳山聰趁機催馬國明盡快生仔，亦期望原班人馬開拍新劇；張振朗稱劇集收視若超過30點，會公開劉佩玥的超醜瞓覺黑圖。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

馬國明（馬明）在結局神秘現身，向陳山聰、劉佩玥等提出新一輪奪命遊戲即將開始，歡迎他們歸隊，之後除下老虎面罩奸笑。陳山聰等指他是Julie 2.0，毋懼他的挑戰。陳山聰之前在社交平台發文，稱與終極大反派在結局「決一死戰」，馬明即跑出來點讚，令不少網民猜中Big Boss是馬國明。

陳山聰催馬明生仔

陳山聰取笑馬明最近得閒，「之前我、馬明、蕭正楠到馬來西亞登台，我跟蕭正楠談湊仔經，馬明就在旁邊搭訕，我叫他得閒快點生仔，他說自己有兩隻貓。（可有傳授兩招生仔秘笈？）上天會安排，他說要生一隊足球隊，我和蕭正楠就放長雙眼看他點生」。

大結局晚宴由「男子組」陳山聰、監製文偉鴻及張振朗夾錢請客，不過陳山聰稱自己只能吃清菜，也要飲清茶代酒，因要到佛山開演唱會，為保持最佳狀態，一定要乖，他笑說：「之前到日本拍飲食節目，吃了很多拉麵暴肥10磅，最近花兩星期減回10磅，今（昨）晚不想亂食，怕會水腫，所以我負責畀錢，睇住大家吃就開心。」

劉佩玥開心街坊叫「姜姐」

劉佩玥表示期待該劇有好收視，遲些搞慶功，可以跟其他女演員一起表演。她與陳山聰建議應該找「Big Boss」馬明出來請慶功宴。劉佩玥近日忙為劇集《俠醫》拍外景，很多街坊都跟她打招呼，並以《奪命提示》角色「姜姐」稱呼她，令她感受到該劇的受歡迎程度。陳山聰爆兒子以往不看他的劇集，但今次也有追看，他笑說：「因為我個仔好喜歡劉佩玥姐姐。」他指劇集有迴響，可望原班人馬再合作，但未必拍續集，因為監製不愛拍續集。

張振朗預告30點曬黑圖

張振朗與劉穎鏇稱該劇拍得辛苦，所以想盡力做好宣傳，開心成效不錯，最近同被親友、街坊追問誰是幕後主腦，很開心劇集跟觀眾多互動。提到幾名主角為宣傳劇集不惜公開大家的睡覺黑圖，張振朗笑說：「我們影了很多，但有些很核突不能出街，丁子朗好犀利，肯分享自己反白眼照片，其實我都唔驚，我點瞓都型，劇中我穿香蕉圖案底褲已是最大黑圖。」他透露與陳山聰拍下劉佩玥的超醜瞓覺黑圖，若該劇收視過30點，就會放出這張黑圖。

談到張振朗女友楊偲泳主演電影《搗破法蘭克》票房麻麻。他有點避忌說：「我不知道，我都無睇，支持放在心。（可有安慰？）她很堅強，而且沒有不開心，等她自己回應啦！（有否叫女友睇大結局？）好多巿民都好撐我。」

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