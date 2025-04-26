張繼聰首參與籌備金像獎 阿Dee：ERROR少工作與保錡無關

爾冬陞：頒獎禮3小時內完成

天文台預測周日天氣欠佳有一兩陣驟雨，會否擔心影響戶外行紅地氈？爾冬陞表示已安排透明雨傘，若豪雨的話就會暫停。他表示累積過往經驗，相信頒獎禮控制在3小時內完成，較緊湊及氣氛會好一點。提到去年壓軸頒「最佳電影」時，得獎者在台上發表感言時被中斷。他認為沒辦法，電視台有時限，每年都會將完整版放上網，今年有信心短視頻點擊率逾5000萬。問到頒獎嘉賓，他大賣關子，透露有神秘嘉賓頒大獎。

張繼聰首年加入金像獎董事局，接任余安安秘書長一職。他稱首次參與籌備金像獎，面到很多挑戰和壓力，最大挑戰是找贊助，「現在大環境差，找贊助確實難，感謝大家幫忙」。他讚一眾前輩有魄力，要向他們好好學習。他會拉攏阿Dee和Jeffrey加入幫手，無論金像獎協會和演藝人協會都需要多些新血加入，「演藝人協會有很多探訪活動，也有School Tour關懷學生情緒」。

Jeffrey發燒開工度27歲生日

阿Dee與Jeffrey稱願意加入，負責斟茶遞水也沒所謂，義不容辭。他們會否有時間做探訪？張繼聰笑說：「無人能說無時間，最忙的古天樂都去School Tour。」他透露近日領養一隻狗仔，是他第4隻領養的狗，可能小狗在新環境睡不着，又瀨屎瀨尿，太太謝安琪視如小朋友般照顧。

Jeffrey日前27歲生日，稱當日發燒，仍要開工拍戲，在工作中度過，劇組送上蛋糕為他慶祝，感覺如大家庭，「生日願望是大家都平安、開心和健康，收到很多禮物，最特別是朋友贈送的消毒衣櫃」。

阿Dee頸貼膠布因剃鬚時刮傷，不介意被說成「咖哩雞」，因隊友常罵他沒新聞。隊友吳保錡傳經常失言被公司下「封口令」？阿Dee說：「無啲咁嘅事，之前都傳公司有『雪櫃』，都未見過。（ERROR被保錡拖累工作減少？）是少了工作，但與保錡無關，因很多製作不停延期。」姜濤最近被批評，有否關心對方？他說沒有，對方有很多隊友關心已OK，這是必須要承受。

記者：柯美