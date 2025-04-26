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2025年4月26日星期六
許冠文劉青雲強強對決爭金像影帝 谷祖琳衝女配信心十足 最想「一家三口」攞獎
金像獎部分提名
張繼聰首參與籌備金像獎 阿Dee：ERROR少工作與保錡無關
謝霆鋒啟德騷一衫到尾唱29首歌 「脊柱」Mic Stand騷後拍賣行善
陳山聰領軍睇大結局 盼原班人馬再合作 《奪命提示》終極Big Boss馬國明
艾威首度直播帶貨企足9小時 苑瓊丹︰佢為太太搏老命
余香凝想與胞妹演母女 廖子妤預告金像戰衣「露骨」
相隔22年再到多倫多開騷 梁詠琪落台握手邀歌迷合唱
【娛樂場】《Skylight 天色 2025》載譽重演 王菀之：再次投入真感情
碧琪借母創傷講家暴 被轟「公關手段」 《時代》雜誌百大影響力人物晚宴致辭
秀英進軍荷李活 參演《殺神John Wick》外傳
深田恭子偕導演男友見家長 半同居生活曝光
成宮寬貴復出拍劇受歡迎 重提淚崩事件
【開箱】《暗算2》 兄弟情比動作戲更搶鏡
金像獎部分提名
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【明報專訊】（請看附圖）
（香港電影金像獎前瞻）
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許冠文劉青雲強強對決爭金像影帝 谷祖琳衝女配信心十足 最想「一家三口」攞獎
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