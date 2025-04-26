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娛樂

【開箱】《暗算2》 兄弟情比動作戲更搶鏡

【明報專訊】《鋼鐵鬥士》嘉雲奧康納（Gavin O'Connor）執導的動作片《暗算》（The Accountant），由《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck）主演，2016年上映時叫好叫座，製作費4400萬美元（約3.43億港元）換來全球收逾1.55億美元（約12億港元），台前幕後都想添食，偏偏遇上華納電影公司高層人事變動，導致續集開拍一再延期，最終改由亞馬遜投資，賓艾費力與《驕陽似我》老拍檔麥迪文（Matt Demon）合組的公司Artists Equity製作，華納僅負責美國發行。

先上戲院為串流平台造勢

《暗算2》（The Accountant 2）周四（24日）率先在港開畫，美國昨天（25日）公映，美媒預計首周末票房收2000萬美元（約1.56億港元），跟上集不相伯仲，問題是續集製作費增至8000萬美元（約6.24億港元），比上集多出近倍，能否重演「刀仔鋸大樹」奇蹟？其實亞馬遜志不在票房，戲院放映只為旗下串流平台Prime Video上架造勢，情况跟去年《Red One拯救隊》及《求救眨眨眼》如出一轍，目的是吸引觀眾訂閱平台，賺取更大利潤，事實證明效果理想。

《暗算2》由原班人馬包括賓艾費力、《制裁者》尊賓尼多（Jon Bernthal）、《鼓動真我》西蒙斯（J.K. Simmons）及辛菲亞魯賓遜（Cynthia Addai-Robinson）演出，「爛番茄」網站綜合101篇影評文章，《暗算2》得分76%，成績比上集佳。故事延續前作，曾跟「會計師」Chris（賓艾費力飾）合作打擊洗黑錢等罪行的美國財政部金融犯罪執法局高層Ray（西蒙斯飾），離職後聘任女殺手Anais（丹妮拉賓尼達飾）代為調查一對失蹤母子下落，其間遭到殺手滅口，Chris主動要求跟Ray的接班人Marybeth（辛菲亞魯賓遜飾）攜手揪出真兇，後者因Chris慣用非法手段如綁架、毆打及入侵電腦等而拒絕合作。

罹患自閉症卻精於分析數據的Chris因早年入獄而跟弟弟Brax（尊賓尼多飾）失聯，為替Ray報仇再次找上對方，與任職殺手的Brax組成最強拍檔，不單把販賣人口的反派Burke連根拔起，順便救出大批非法移民兒童，Chris更發現Anais的真正身分，正是Ray一直追尋的目標。

導演嘉雲奧康納前作《鋼鐵鬥士》講述擂台上的兄弟情仇，新片《暗算2》亦圍繞同一主題；上集Chris跟Brax不打不相識，今集兄弟重逢，前者不懂表達個人感情，經常激嬲Brax而不自知，偏偏Brax渴望親情，因此鬧出不少笑話。賓艾費力與尊賓尼多再度合作，產生最強化學作用，這對曾經扮演超級英雄「蝙蝠俠」及「制裁者」的演員，透過壓軸一場正邪槍戰，盡顯兄弟情誼和默契，構成今集最精彩的元素。

為拍第3集埋下伏線

相比上集刻意賣弄Chris的計算和解謎能力，續集則聚焦在角色的成長過程，賓艾費力在開場一幕參加Speed Dating，以及中段在酒吧跳牛仔舞，除了透過他的搞笑表現，紓緩緊張氣氛，更重要的是表達Chris嘗試跟異性接觸的勇氣；片尾他主動跟Brax講多謝，亦跟片頭提到Marybeth教他如何討好弟弟的場面，互相呼應。

《閃電俠》辛菲亞魯賓遜（Cynthia Addai-Robinson）今集升職為美國財政部金融犯罪執法局副局長Marybeth，雖說是女主角，礙於戲分不多，加上角色性格不討好，論搶鏡程度反而不及扮演失憶女殺手的丹妮拉賓尼達（Daniella Pineda），後者奉命行刺Marybeth而跟Chris兄弟結怨，亦因二人為她救出失蹤兒子而化敵為友，正好為開拍第3集埋下合作伏線。早在《暗算2》開畫前夕，導演接受美媒訪問已透露端倪，「希望把首集女主角安娜簡德烈（Anna Kendrick）帶回系列，讓她跟賓艾費力之間的感情，有更大發揮空間」。

上映日期：4月24日

相關字詞﹕安娜簡德烈 丹妮拉賓尼達 辛菲亞魯賓遜 西蒙斯 尊賓尼多 賓艾費力 嘉雲奧康納 開箱

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