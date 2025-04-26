秀英進軍荷李活 參演《殺神John Wick》外傳

秀英同日透過社交媒體轉載新片海報並留言「不惜一切代價保護她，6月6日在《芭蕾殺姬》跟Katla見面吧」，據報Katla Park是秀英扮演角色，講述她的母親跟安娜扮演女殺手Eve隸屬同一集團，後者首個執行任務正是保護Katla。歌影視三棲的秀英近年演出不斷，跟孔明合演韓國有線頻道tvN新劇《請戒酒吧》將於5月12日首播。