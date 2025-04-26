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娛樂

秀英進軍荷李活 參演《殺神John Wick》外傳

【明報專訊】《殺神John Wick》系列導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）監製，《妖夜尋狼》連韋士文（Len Wiseman）執導，「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）主演的《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》（Ballerina）將於6月6日在美國開畫，電影公司昨公開一套12張演員單人海報，除了安娜、奇洛李維斯（Keanu Reeves）、伊恩麥聖（Ian McShane）和蘭斯列迪克（Lance Reddick）之外，韓國女團少女時代成員秀英亦佔一席位，成為她首次進軍荷李活之作，令歌迷又驚又喜。

秀英同日透過社交媒體轉載新片海報並留言「不惜一切代價保護她，6月6日在《芭蕾殺姬》跟Katla見面吧」，據報Katla Park是秀英扮演角色，講述她的母親跟安娜扮演女殺手Eve隸屬同一集團，後者首個執行任務正是保護Katla。歌影視三棲的秀英近年演出不斷，跟孔明合演韓國有線頻道tvN新劇《請戒酒吧》將於5月12日首播。

相關字詞﹕蘭斯列迪克（Lance Reddick） 伊恩麥聖（Ian McShane） 奇洛李維斯 安娜迪艾瑪絲 殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬 少女時代 秀英

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