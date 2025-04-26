碧琪借母創傷講家暴 被轟「公關手段」 《時代》雜誌百大影響力人物晚宴致辭

碧琪麗芙莉與《死侍》男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）結婚13年，育有3女1子，被視為荷李活最有勢力夫婦之一；前者主演《痛愛完成式》改編自暢銷小說，以女性受家暴為題材，去年上映時傳出與導演兼男主角積斯汀巴東尼不和，其後碧琪入稟控告積斯汀性騷擾、製造有害工作環境，並策劃抹黑她的行動；積斯汀反告對方誹謗，有意摧毁其事業。雙方各有支持者，但網民質疑碧琪有欺凌同行之嫌，挪威記者Kjersti Flaa亦翻出她接受訪問期間顯得無禮的片段，令她形象插水。當碧琪入選《時代》「百大」，便有網民質疑：「碧琪的公關團隊給予雜誌記者多少錢？」亦有人稱：「如果欺凌和誣告者可以上榜，真是一個大笑話。」

前主播凱利斥碧琪：不應在這裏

現職博客及網台節目主持的霍士前新聞主播凱利，前晚亦出席「《時代》百大」晚宴並接受英國《每日郵報》訪問，抨擊碧琪麗芙莉為了起訴積斯汀巴東尼而扭曲了MeToo運動，「根本是個荒謬笑話，她不應該在這裏」。凱利續說：「她發起了針對積斯汀的虛假MeToo指控，後來應該後悔，因為幾乎所有指控都站不住腳。她做了這些事仍受表彰，試圖以毫無根據的指控毁掉一個男人，簡直是醜聞。」

2016年，凱利聯同霍士新聞的女主播卡爾森（Gretchen Carlson）及衆多女員工，控訴公司董事長兼行政總裁艾爾斯（Roger Ailes）性騷擾，最終後者離職，凱利等人因而被視為早期MeToo運動的標誌人物，此事後來更搬上大銀幕拍成《爆炸性醜聞》，由《荷里活黑名單》積路殊（Jay Roach）執導，金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）飾演凱利一角。

碧琪麗芙莉帶同母親慧莉（Willie Elaine McAlpin）及丈夫賴恩雷諾士出席「《時代》百大」晚宴，並上台致辭，自言最受母親影響，又首次披露慧莉年輕時是被同事襲擊的倖存者，「我有很多關於過去兩年的話要說，但今晚不是適合的場合」，稱要談論今天有發聲權女性的感受，「我媽媽遭同事試圖奪去生命，卻從未得到公正判決，那時她是三孩之母，我遠未出生」。碧琪表示慧莉將自己倖存下來歸功於一名在收音機上分享類似經歷的女性，「那名女士講述了逃脫經過，正因為聽到她的經歷，而不是在恐懼與羞恥中沉默，我媽媽才能活到今天，被一名永遠不會知道名字的女士所救」；碧琪還表示永遠不要低估女性承受痛苦的能力。

晚宴星光熠熠 賴恩前妻同場

不少網民批評碧琪麗芙莉談及母親的創傷，重提她去年宣傳《痛愛完成式》期間對家暴受害者保持緘默，「所以她現在用其母的經歷來討好別人？（去年）8月宣傳家暴電影時，卻沒有提到家庭暴力，真有趣」；「碧琪麗芙莉利用『《時代》百大』演講透露其母是性侵倖存者，顯然是為了與性侵受害者結盟的公關手段」；還諷刺她接下來是否要爭取諾貝爾和平獎提名；「她宣傳電影時為什麽沒有講這些？反而推廣酒精飲品，還用角色名字命名飲品，不明白為什麽她還一直獲得發聲的平台」；亦有網友質疑她「媽媽是受害者，所以自己也知道什麼是痛苦？講媽媽的故事有什麽意義？」

「《時代》百大」晚宴除了碧琪麗芙莉和凱利出席之外，還有獲選百大影響力人物的《粗獷派建築師》出爐金像影帝艾恩布迪（Adrien Brody）、《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore ）、《幕府將軍》真田廣之、日本樂隊X Japan主將Yoshiki、《魔法壞女巫》導演朱浩偉，以及英國男歌手Ed Sheera等，其中賴恩雷諾士的前妻兼《黑寡婦》女星史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）亦有到場。