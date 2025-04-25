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娛樂

【開箱】《狂母夜》荷李活黑色喜劇版《虎毒不》

【明報專訊】談善言憑《虎毒不》在香港電影評論學會獎封后，周日舉行的金像獎能否再下一城較難預料，畢竟對手包括《破地獄》衛詩雅及《看我今天怎麽說》鍾雪瑩等勁敵；《虎毒不》有關新手媽媽所面對的壓力及困境，卻跟《魔法奇緣》愛美雅當絲（Amy Adams）今年初在金球獎音樂或喜劇獲最佳女主角提名的《狂母夜》（Nightbitch）題材不謀而合，早前在影視串流平台Disney+上架的《狂》片選擇走狂想黑色喜劇路線，跟《虎》片滿是沉鬱氣氛截然不同。

幻想成為狗

《在晴朗的一天出發》瑪莉靄海勒（Marielle Heller）執導及編劇的《狂母夜》， 改編自女作家Rachel Yoder的同名小說；故事講述媽媽（愛美雅當絲飾）為了照顧兩歲兒子，被迫中斷藝術事業，留在家中，肩負所有育兒及家務工作，感覺自己與昔日的藝術家身分愈來愈遠，與幼兒班其他家長亦不算合得來，加上丈夫（施高麥拿利飾）一星期一半以上時間都要出差，更令媽媽感到孤立。此時她發現自己身體出現超現實的變化，包括體毛變長，長出了尾巴，額外的乳頭及敏感的觸覺，最初以為壓力太大所以出現幻覺，漸漸地媽媽相信自己可能真的變了一條狗。

媽媽開始夢見童年時的生活，包括看見其母四肢着地奔跑，以及用奇特食材熬製燉湯。為了理解這些夢境，她特別到圖書館借了相關讀本，企圖找出身體轉變的原因。媽媽開始了很多類似狗的行為，讓兒子與狗一起玩，用狗碗盛載食物，睡在狗牀上等，半夜更有很多狗來到她家門前，但她反而變得平靜，甚至重燃了對藝術的熱情。她接受了自己新的身分，然而怪異的行為終惹來丈夫質疑，兩人大吵一場後，同意先分居冷靜一下，媽媽藉此機會專心致志地重新藝術創作。

結局樂觀再添丁

《狂母夜》刻意不給主角名字，一家三口就以「媽媽」、「丈夫」和「兒子」稱呼，女主角感孤立無援，每天獨自照顧年幼兒子，她也盡責，但身體的變化、放棄事業的挫敗感，逐漸失去自我，還是被突如其來的負面情緒偷襲，變得沮喪。可能藝術家本來天生想像力豐富，才會幻想變成狗來擺脫社會的規範與期望，反而從思想的死胡同裏找到出路；而不像《虎毒不》的淑貞被各種期望與規範築起圍牆自困，釀成悲劇。兩片都有個不壞但不能理解太太、也支援不足的丈夫，《狂母夜》的結局卻明顯樂觀，至少媽媽把過去的辛酸拋諸腦後，迎來第2名小孩。

愛美雅當絲片中由頭帶到尾，為演好「師奶」角色刻意增磅，更手足並用模仿狗的動作、徒手吃東西，可說演藝事業的一次突破。片中扮演她兒子的小朋友十分可愛，由雙胞胎兄弟亞里及安密施諾登（Arleigh and Emmett Snowden）演出；兩人之前毫無演戲經驗，而且實在太年幼，所以讓他們輪流上場，小孩演得好，大概都歸功導演的安排。

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