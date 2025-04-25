馬東石預告明年開拍《犯罪都巿5》

談到《犯罪都巿》續集的拍攝進度，馬東石透露現時邀請了4名編劇分別寫第5至8集劇本，哪個劇本先完成就先開拍，預計明年開鏡，但他希望外界不要抱太大期望，稱前3集破千萬入場人次，全是幸運，「完全不知道會否再破千萬人次，應該不可能吧」。

現年54歲的馬東石拍動作片成名，稱動作演員不易為，「長期堅持做運動，即使沒拍戲的日子，幾乎都在健身室，就是為了不讓身體生鏽。我沒想過動作戲拍到幾多歲，但好像無法如《洛奇》男星史泰龍（Sylvester Stallone）一樣。」

馬東石早前在社交媒體上載與《背著善宰跑》邊佑錫的合照，讓外界好奇二人交情。馬東石解釋跟對方相識多年，曾在電影《白頭山：火山浩劫》合作，邊佑錫扮演辦公室門外警衛，「他是我非常喜歡的朋友，遇到好作品受歡迎，實在太好了」。

另一方面，有份演出《鐵拳驅魔》的少女時代成員徐玄，近日與事務所Namoo Actors約滿，恢復自由身。