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娛樂

《星期三》第2季預告曝光 8月首播 Netflix行政總裁自詡拯救荷李活

【明報專訊】《朱古力獎門人》鬼才導演添布頓（Tim Burton）監製兼執導的《愛登士家庭》外傳劇《星期三》（Wednesday），2022年在影視串流平台Netflix首播，以2.52億觀看次數，成為該台歷來最高收視英語節目，萬衆期待的第2季早前已拍竣，Netflix選擇周三（23日）公開首條預告片，並宣布分開上下兩部分於8月及9月上架。另外，Netflix聯席CEO薩蘭多斯（Ted Sarandos）前日表示，很多人認為到戲院看電影已經過時，自詡Netflix拯救了荷李活；他接受美媒訪問時又提及關稅戰問題，稱娛樂產業經常被忽視及犧牲，自言15年前已嘗試進軍內地市場，結果跟其他公司一樣「一無所獲」。

《星期三》第2季繼續由添布頓監製及執導，《奪命狂呼》珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）、《毒網》路易斯古斯曼（Luis Guzman）與《芝加哥》嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）等原班人馬主演。《星期三》第2季合共8集，Netflix分開上下兩部分播出，今年8月6日首4集先上架，9月3日再播出餘下4集。

星期三面對新超自然謎團

Netflix為配合《星期三》劇名，特別選擇前日星期三公開首條預告片；開首可見珍娜奧蒂嘉飾演的星期三即將返回奈落學院，在機場遲遲過不了安檢，這時她在身上拿出大量武器，包括電擊棒、多把大刀，以及其拍檔小手，還怪責小手把防曬液放在行李袋。

嘉芙蓮薛達鍾絲扮演星期三的媽媽魔帝女，指女兒很少主動要返學；這次星期三還帶同弟弟帕斯利一同入學，她的室友依妮亦現身。從預告片段所見，似乎有許多新的敵人和災難正等待星期三，將捲入一場新的超自然謎團。星期三的畫外音提到，「只要有命案，以及騷亂，就絕對有我們」。魔帝女則表示「每個家庭都有黑幕，這些黑幕都會有血腥後果」。星期三卻叫母親不用擔心她。

開拍《心外幽情》劇集版

提起新劇，Netflix前日宣布會把馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的電影《心外幽情》（ The Age Of Innocence）拍成劇集。該片當年由金像影帝丹尼爾路易斯（Daniel Day-Lewis）、《非常教師》米雪菲花（Michelle Pfeiffer）及《怪奇物語》雲露娜維達（Winona Ryder）主演，講述1870年代的紐約，一名出身上流社會的律師準備與大家閨秀結婚，卻被遭遇家暴的伯爵夫人所吸引。此外，《甜木蘭》亦宣布開拍第5季。

另一方面，Netflix聯席CEO薩蘭多斯前日出席「《時代》100峰會」，被問及當下戲院數目下降、票房低迷，以及製作公司離開洛杉磯，是否Netflix在摧毁荷李活？薩蘭多斯表示到戲院看電影，對很多人而言已是過時，但他同時強調並非所有人這樣想。他稱Netflix是一家以消費者為核心的公司，「以你們喜歡的方式傳送節目」；他又否認Netflix在摧毁荷李活，「我們在拯救荷李活」；對於票房下跌，「消費者告訴了我們什麽？就是他們想在家看電影」。

透過愛奇藝播出 3年無劇過檢

薩蘭多斯出席世界經濟峰會期間接受美媒The Wrap訪問，被問到關稅戰對娛樂產業的影響，他稱15年前已進軍內地市場，與愛奇藝達成協議，授權Netflix內容在內地播放，但最終未能通過中國政府的審批，「3年內，Netflix沒有節目沒有一集是獲得審批通過的，他們對我們進入中國毫無興趣；對我來說，我看到大家花了10年時間努力進入這個市場，但最終結果與我們一樣：一無所獲」。報道又指，Netflix是少數美國公司完全沒進入中國市場，這場關稅戰中也因此未受到影響。

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