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娛樂

【娛樂場】《日本最美村落》 廖慧儀為獎金追尋傳說生物

【明報專訊】城市發展帶來繁榮與經濟飛躍的同時，大自然美景及歷史文化會被破壞。不過日本有不少人口約一萬仍保留古風遺民習俗的小村莊和城鎮，廖慧儀、蔣家旻主持TVB Plus新旅遊節目《日本最美村落》，帶觀眾游走其中。拍旅遊節目經驗豐富的廖慧儀足迹遍及歐洲、亞洲，遠至南半球的新西蘭，有份主持《港女野人》系列攀山涉水，累積經驗已達「旅遊節目野人」級數。蔣家旻從小對日本文化有濃厚興趣，自學日語，目前已達N2水平，能流利溝通，堪稱「日語達人」。二人分別走訪日本東白川村、南木曾町、木曾町、黑松內町、赤井川村、京極町與原村等老舊村莊，發掘未被塵世洗禮的美景事物。

廖慧儀首次瞓榻榻米

廖慧儀打頭陣登場，首站訪岐阜縣的東白川村，一到達便被遍地紅葉吸引，她下榻一間舊式旅館，獻出第一次瞓榻榻米。東白川村除景色優美，更是「未確認生物體」（UMA）聖地，廖慧儀會訪尋傳說中的「槌之子」，一種外形如槌，類似蛇的傳說生物，在日本各地都有目擊紀錄，「當地有公告如果活生生捉到（槌之子）有100萬日圓（約5.4萬港元），搵到屍骸都有50萬日圓（約2.7萬港元），影到相20萬日圓（約1.1萬港元），有『槌之子』的皮都有5萬日圓（約2770港元）」。告示牌標示獎金會按年增加，目前最高獎金達130萬日圓（約7.1萬港元）。

男嘉賓即場鋸木整櫈仔

廖慧儀表示今次跟過往拍攝的旅遊節目不同，之前都是快閃攻略「食玩買」，是次可以慢活，沉浸式欣賞美景，「除了有靚景，仲有好多好有人情味的故事，又撞正有楓葉、雪景，還可以跟農村土生土長的村民傾偈，體驗真實農村生活」。她體會最深是當地人的生活方式，由食物到家具都是自給自足，廖慧儀興奮說︰「家俬、麵包爐都是自製，遊樂場用木頭搭出來。最犀利是在茶園想坐下訪問，男嘉賓即刻好順手咁拎起電鋸，在隔籬鋸木，鋸了張櫈仔畀我坐，那一刻覺得他好man，成件事好raw。」

廖慧儀又會在東白川村參觀母樹林公園，跟森林管理員鋸樹，還變身「港女野人」，花近3小時由馬籠宿行到妻籠宿，參觀當地有200年歷史的旅館。

《日本最美村落》

逢周四晚9時35分及周五晚9時30分 TVB Plus（82台）播映

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