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娛樂

丁子朗獲唱歌老師讚聲底似陳奕迅 「魔音」郭柏妍想組情侶檔合唱

緋聞情侶再合作 丁子朗讚超勤力有進步 郭柏妍想組CP合唱

【明報專訊】曾傳緋聞的丁子朗和郭柏妍於無綫劇《奪命提示》飾演情侶，二人異口同聲說不尷尬，第三次合作更見默契。被封「魔音」的郭柏妍劇中一展歌喉，一直有學唱歌的她稱若有機會想與丁子朗組CP合唱。丁子朗跟鄭秀文、盧瀚霆和張天賦的老師學唱歌，稱老師覺得他的聲底與陳奕迅有些相似，提議可參考對方風格，他盼拍劇唱歌兩兼顧。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

郭柏妍與丁子朗先後合演《下流上車族》和《妳不是她》而傳緋聞，今次於《奪命提示》飾演情侶，無懼緋聞被翻抄，兩人異口同聲表示沒有尷尬，反覺得建立了一定默契，演出時更放心。郭柏妍認為毋須為緋聞而避忌，感激丁子朗幫忙，「我拍《下流上車族》時入行好淺，經驗少，連講對白都講得不好，累大家NG，辛苦丁子朗體諒和遷就。拍《奪命提示》多一些演戲經驗，知表現未算太好，都有少許進步」。丁子朗撐郭柏妍在聽從導演指令和看劇本方面已快了很多，而且超級勤力，就算動作上甩甩漏漏，其實是角色需要。

丁子朗學識打戲不靠蠻力

丁子朗形容《奪命提示》是用動作包裝的親情劇，是他入行以來「最」難忘的作品，未正式收到劇本，先接到出名要求很高的監製文偉鴻（Jazz）「提示」，做定心理和生理準備，「這部劇首先一定是打得最『甘』，其次是喊得最多，還有最多槍戰場面。拍攝周期橫跨春夏秋冬，再計算正式拍攝前3個月接受體能健身鍛煉和真槍射擊練習，前期準備加埋拍攝過程時間也最長。每場戲Jazz都親自監場，我不想拖累大家，預備隨時被罵，壓力好大」。他經過這部劇的「特訓」，開始掌握竅門，學識拍動作戲要打得好看兼似模似樣，不是靠蠻力，是靠表情和演員間反應配合才最有效果，未來夠膽再接受挑戰。

郭柏妍處女挑戰打鬥和開槍戲，慶幸順利完成沒有受傷，自嘲天生手腳不太協調，要時間適應，最搞笑是連跑步也有問題，「運動方面我游水幾好，跑步唔叻，加上其他拍檔身形好高，我最矮，跑步速度比起大家偏慢。拍大家一齊跑，我最緊張，擔心連累全世界NG，真的是追着他們跑，好有挫敗感，提醒以後要多練習」。

郭柏妍認真唱歌自覺有進步

被封「魔音」的郭柏妍唱功備受關注，今次劇中一展歌喉，她覺得暫且撇開唱功，事前花工夫練歌和預先錄音，非常認真，「我有跟老師學唱歌，自信有進步和感覺良好，若有機會，不介意與丁子朗組CP合唱」。參加無綫選秀比賽《亞洲超星團》的丁子朗覺得拍劇和唱歌感覺不一樣，唱歌可以感受觀眾的即時反應，劇集要等播出才知，希望拍劇和唱歌兩邊兼顧，「我一直有學唱歌，老師學生包括鄭秀文、盧瀚霆和張天賦。老師覺得我的聲底與Eason（陳奕迅）有些相似，可以參考Eason風格，第一首學唱的歌是《沙龍》」。

服裝：myaleshia（郭柏妍）

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