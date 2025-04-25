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娛樂

梁朝偉周潤發傳加盟《九龍城寨之龍頭》 古天樂回應藏玄機：可能孖龍頭

傳周潤發梁朝偉演《九龍城寨之龍頭》 古天樂回應藏玄機

【明報專訊】古天樂前晚出席主演電影《送院途中》首映禮，對於有傳梁朝偉加盟《九龍城寨之龍頭》飾演「雷震東」，他笑說︰「『龍』頭仲谷緊，熟咗就知。」對於郭富城認為周潤發適合演「雷震東」，他語帶玄機說︰「龍頭有時好奇怪，可能係孖龍頭。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

古天樂、潘燦良、袁澧林、游學修和陳健安等前晚出席主演電影《送院途中》首映禮，古天樂在台上見到在電影《明日戰記》和《送院途中》飾演女兒的小演員蘇悅弦穿背心連身短裙現身，叮囑下次不要穿這麼少衫出來，引得全場發笑。

古天樂大讚蘇悅弦演技，是天才演員。可會力捧她？古天樂說：「咁細個就要捧？不是不可以考慮，要得到她父母同意，她亦要專心讀書。」他認為現在的新演員話頭醒尾，不是沒有機會，最緊要是觀眾支持，「全部起用新人，但票房不好，始終製作人都要生存，沒有觀眾支持，這些戲就不會誕生，就算幾有心去捧新人都是難」。

古天樂稱一切待劇本出爐

有傳《九龍城寨之龍頭》將開拍，古天樂笑道：「『龍』頭仲谷緊：等熟啲先唧啦！」是否由梁朝偉飾演雷震東？他稱到時「龍頭」熟了就知。對於郭富城認為周潤發最適合演雷震東，古天樂話藏玄機地說：「『龍頭』有時好奇怪，可能係孖『龍頭』呢！要唧咗先知。」可有心水誰演出這角色？他謂：「一切等劇本定咗先，還要和導演傾及睇番預算。」日前他出席杜琪峯70歲壽宴與周潤發和梁朝偉同場，古天樂稱主要為杜琪峯慶祝，沒談及電影合作的事。好友鄭中基傳與太太余思敏離婚，雙方就事件鬧上家事法庭，他說：「畀啲空間佢，我們有通電話，等他處理好所有事情，先再約他食飯。」

袁澧林讚呂爵安確認林明禎好叻

袁澧林早前患流感發燒留院6日，最高燒41.9度，強調沒有偷走，「雖然我好想，因好想出席國際電影節開幕活動」。她不想多談免被人感覺成日入院。曾與她傳緋聞的呂爵安（Edan）近日確認林明禎地位，袁澧林大讚過氣緋聞男友好叻。之前她也因跟呂爵安傳緋聞受haters攻擊，是否感同身受？袁澧林說：「我𠵱家冇人鬧，進步咗，心態好咗同成熟咗。」日後拍拖可會揀圈中人？她沒正面回答，只說：「現在要學習照顧自己，身體要緊。」

游學修早前宣布YouTube頻道「試當真」今年10月26日成立5周年當日停止運作，表示仍有很多工作要做，「拍片仍很enjoy，其實是不想做老細多過不想拍片，覺得自己未必適合做老細，之後會全力在電影發展，再等待機會，亦想學煮中菜畀自己食」。

陳健安強調C AllStar無解散

陳健安表示C AllStar隊友雖相繼離開寰亞，但從來沒有宣布解散，只是休團，不會受不同公司所限制。梁釗峰化妝師女友在社交平台貼親密照公開戀情，他有留意，「祝福他們，我見過釗峰女友，沒有太留意時間有幾長，原來咁快已4年半。她是釗峰的專屬化妝師，印象中沒幫過我或其他隊友化妝」。他認為每個人公開任何關係都是個人選擇和決定，值得祝福。可會選擇放閃公開戀情？陳健安說：「適當時候，大家會收到適當的信息，到時便會知道，等吓，我都等吓先！」

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