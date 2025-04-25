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娛樂

《Di-Dar音樂劇場》加開4場 梁祖堯感激黃秋生肥仔加盟

【明報專訊】梁祖堯、湯駿業、邵美君及何洛瑤合演舞台劇《Di-Dar音樂劇場》（Comeback），昨日於奧海城舉行記者會，宣布黃秋生與ERROR成員梁業（肥仔）加盟及16場門票售罄，並加開4場。

梁祖堯表示邀請秋生與肥仔加盟，因兩人各有優勝的地方，肥仔是舞蹈擔當，秋生幽默又有經驗，演出令人意想不到，很適合這個有分量角色，多謝對方一口答應演出。

秋生笑《鎗火》變「走火」

黃秋生笑稱因當時「無嘢撈」，答應後就爆工作。他很喜歡劇中角色，之前葛民輝演得好好，令他羨慕又妒忌，他笑說：「我唔知點算？要跳又要唱。」肥仔笑稱秋生跳舞是賣點。問肥仔安排什麼舞蹈給秋生？他笑說：「秋生說擅長跳雙人舞，今次會安排大家跳MIRROR的舞。」秋生聞言表示沒難度，他有留意MIRROR成員跳舞，還即席示範。梁祖堯認為最重要夠自信，「秋生拉二胡和吹口琴好性感，可能會加入劇中」。

黃秋生日前出席導演杜琪峯70大壽晚宴，與林雪、張耀揚合照，令人憶起他們當年合演電影《鎗火》，不少網民盼他們再合作。秋生笑說：「《鎗火》都變『走火』，大家沒傾工作，太多人要應酬，好開心見到很多舊朋友；跟很久沒見的發哥（周潤發）傾偈，發哥好勁，說話有力度和說服力，梁朝偉依然是斯斯文文。」

肥仔：姜濤無呈現不好狀態

肥仔首演舞台劇，稱面對秋生膽怯，「活動前見到秋生哥打招呼，他對住我陰陰嘴笑」。他的好兄弟姜濤最近被批評，有否安慰對方？他說有，透露最近為姜濤新歌排舞，活動後會一起工作，「大家開心愉快工作，他無呈現不好狀態，還邀請我出席他的慶生活動，未來仍有很多合作」。

記者：柯美

相關字詞﹕梁業(肥仔) 黃秋生 《Di-Dar音樂劇場》（Comeback） 梁祖堯

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