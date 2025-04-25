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娛樂

謝霆鋒演唱會2025｜啟德騷首場逾4.3萬觀眾 拉姑英皇總動員撐場 謝霆鋒升空獻唱 觀眾High爆【短片】

謝霆鋒啟德開騷 Chok爆登場彈結他：大家依然咁有火

【明報專訊】謝霆鋒相隔25年再在港開演唱會，成為首名登啟德主場館舉行演唱會的華人歌手，一連4場《Evolution Nic Live進化演唱會》昨晚開鑼，據官方公布有逾43,000觀眾入場。謝霆鋒酷爆登場，不停彈結他演繹Rock爆怒火，又站在吊上3層樓高的大金屬球體與觀眾拉近距離。謝霆鋒大讚認識20多年的歌迷仍好有火，又搞笑問大家有無老花，看不看到歌詞。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

謝霆鋒首場啟德演唱會，英皇娛樂老闆楊受成率領旗下藝人捧場，包括容祖兒、蔡卓妍、張敬軒、歐陽震華、衛詩雅、關智斌、李幸倪、周勵淇、何珮瑜及女團VIVA等，眾人在VIP區拍照留念。其他捧場嘉賓有霆鋒母親狄波拉（拉姑），還有樂易玲、馬浚偉、周柏豪、魯庭暉及MIRROR成員柳應廷、李駿傑、江𤒹生、王智德及邱士縉等。

謝霆鋒彈結他Rock爆「大家依然咁有火」

演唱會8時開始，舞台上一個球狀物體緩緩移動，襯托演唱會「進化」主題。霆鋒穿黑色Tee、牛仔褲及戴黑超酷爆出場，連唱《不要說謊》、《改造人》、《活火山》，台下數萬觀眾跟隨他伴唱，帶動全場氣氛。之後霆鋒彈結他施展渾身解數，配合噴火效果，令現場氣氛升溫，歌迷尖叫不停。霆鋒脫下黑超，笑笑口向全場打招呼，「大家依然咁有火，老老實實，都識了大家20幾年，看似沒有什麼改變，但見台下有幾個觀眾已滿頭白髮。今（昨）晚要又唱又跳又揈，你哋頂得順嗎？」觀眾尖叫回應。

謝霆鋒站大型金屬球升上3層樓高

接着謝霆鋒邊唱歌、屏幕播出他歷年的電影作品片段，包括《救火英雄》、《新古惑仔之少年激鬥篇》、《怒火》及《半支煙》等，重溫霆鋒在大銀幕上的風采。他多謝認識20多年的恭碩良幫手打鼓，恭碩良即向全場揮手。

謝霆鋒不停彈結他演繹Rock爆怒火，更站在大型金屬球體被吊上3層樓高，並緩慢向觀眾席移動。霆鋒毫無懼色邊唱邊向台下及坐在山頂位的觀眾揮手，令全場觀眾High爆；其間霆鋒笑問粉絲有沒有老花，看不看到歌詞字幕。當唱《無聲仿有聲》時，他鼓勵台下男觀眾應趁機攬和惜身邊的人。

歌迷搶購紀念品 入場過程順利

大批歌迷昨日一早到主場館外排隊購買紀念品，有售賣Tee、環保袋、盲盒公仔、飾物等，部分瞬間售罄。人龍排隊秩序良好，有粉絲特別穿上歌迷會紅色Tee到場；近傍晚6時觀眾陸續進場，過程大致順利。場內不同區域設小食部，在指定的攤位賣「鋒味」漢堡和熱狗。霆鋒又為港鐵預錄站內廣播，由昨日起至周日於宋皇臺站及啟德站隨機廣播。他親聲導航：「記住係D出口，順住人群唔好逆行，咁就唔會遲到啦！」完騷後，站內廣播會改為「大家唔使急，下班車好快到，快啲返去休息喇！」

警打擊兜售「黃牛飛」拘捕3人

開場前，警方於場外及啟德零售館2對開「放蛇」打擊兜售「黃牛飛」行動，至少拘捕3人，包括兩名內地人。昨午5時許，一名34歲內地女以5000元兜售兩張原價1380元的謝霆鋒演唱會門票；晚上近8時，亦有一名24歲姓唐內地男以1300元價錢兜售原價980元的門票。警員假裝同意交易，並於被捕人拿出門票時表露身分及向其調查，兩人涉違反逗留條件被捕。另一名34歲姓梁男子涉於昨晚8時向喬裝探員以2930元兜售兩張原價1380元的門票，他涉嫌未經授權以超過籌辦人等就活動所定的款額售賣入場門票，被警方票控。

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