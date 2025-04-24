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娛樂

【開箱】《鐵窗劇團》Chris Martin加持 藝術更生演戲治療法

【明報專訊】首隊進駐啓德體育園主場館開騷的英國搖滾樂隊Coldplay早前引來全城熱話，主音Chris Martin完騷後拍片多謝香港樂迷，提到自己及不少人受抑鬱症之苦，以過來人身分提供了幾個方法應對，除了介紹超覺靜坐這類冥想或治療師Jim Costello的方法之外，他也推薦了對自己有效的書籍、音樂及電影，後者正是今日在港上映的《鐵窗劇團》（Sing Sing）。

藝術更生計劃啓發

入選去年美國電影學院（AFI）及國家影評學會十優電影名單的《鐵窗劇團》，根據真人真事改編，講述紐約監獄聲聲有個藝術更生計劃（RTA），自稱無辜的囚犯G神，透過RTA以藝術連結戲劇界專業人士，聯同其他囚友製作及合演戲劇，卻遇上充滿敵意的囚犯天眼加盟。G神一直視戲劇為連結內在自我，逃離監獄現實的治療方式；天眼則認為戲劇表演很無聊和不真實，兩人由摩擦到衝突，令主導戲劇表演的G神非常沮喪，最後他們的演出會成功嗎？

此片在今年3月舉行的奧斯卡頒獎禮，除獲最佳改編劇本及最佳原創歌曲提名之外，扮演G神的高文杜明高（Colman Domingo）繼去年的《魯斯汀：民運推手》後，連續兩年角逐金像影帝殊榮；飾演天眼的基倫斯麥克林（Clarence Maclin）是受惠於RTA的釋囚，初登大銀幕即入圍爭「英國奧斯卡」電影學院獎（BAFTA）最佳男配角。片中囚犯透過戲劇表演，接觸到藝術，也與真正的自己對話，尋回人生目標，徹底自省與改變。《鐵窗劇團》絕非《監獄風雲》，雖然不少扮演囚犯的演員跟基倫斯一樣是釋囚，且參加過RTA，而且看來有點兇神惡煞，但當中角色沒有「大咪」也沒有「殺手雄」這類反派；反而會認真討論怎樣重新演繹莎士比亞的名著，怎樣看待喜劇的本質。

《鐵窗劇團》巧妙地利用戲劇表演與在囚監獄，體現人的心理轉變；記得《月黑高飛》添羅賓斯（Tim Robbins）有一幕反鎖獄長在洗手間，自己在房間內再打開《費加羅的婚禮》黑膠唱片，然後放到廣播機跟全監獄的囚友共享；摩根費曼（Morgan Freeman）扮演的另一囚犯在畫外音說不曉得那女高音在唱什麽，但美麗得無法形容，如同能把圍牆也融掉，因而感受到完全的自由。這就是藝術的力量。片中的天眼亦一樣，最初滿身戾氣，也一度不懂表達自我，未能打開心扉把情感與演出聯繫。經G神引導，他後段顯得每個眼神都溫柔；電影尾聲，已假釋多時的天眼重臨監獄外迎接G神，這種友情也跟《月》片結尾互相呼應。

獨立電影新製作模式

現年55歲的高文杜明高橫跨影視圈向來多產，近兩年狀態特勇；有一幕既是全片高潮位前奏，也是核心，盡現其功架。講述G神仍在囚友猝逝的悲傷之中，出席減刑聽證會，他拿出大堆履歷和證據，包括他的刑責其實屬於另一人，而對方已承認，並表明戲劇演出如何讓他變得更好，官員反問他：「你這一刻也在演戲嗎？」殺G神一個措手不及，如同遭到雷擊。他由自信滿滿到激情洋溢，到被對方一句話擊倒的震驚、自我懷疑與哀傷，層層遞進，是高文杜明高全片最精彩的演繹。其後一場戲一如他所料，假釋被拒，相反天眼提早獲釋，對G神而言更是雙重打擊；由這兩場戲再鋪排演出前的dress rehearsal，G神完全崩潰，悲痛情緒感染了整個舞台，而其他人亦愛莫能助。高文杜明高有份角逐奧斯卡最佳男主角，跟《粗獷派建築師》艾恩布迪（Adrien Brody）、《教宗選戰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）等匹敵，並非偶然。

《鐵窗劇團》由監製過紀錄片《與貝托同行》的基克桂達（Greg Kwedar）執導，屬獨立製作，台前幕後共96人，2022年7月開鏡，只拍了19天，成本約200萬美元（約1560萬港元）；最特別是全組人日薪一樣，以確保較低預算，並提高盈利的潛力，以換取一定比例分紅；按目前全球票房超過510萬美元（約3978萬港元）計算，劇組應該得到不錯回報，也如高文杜明高所言，這是一種新的獨立電影製作模式。

上映日期：4月24日

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