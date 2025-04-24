金秀賢連累《山寨人生》無限期停拍

【明報專訊】《殺手代父》金賽綸今年2月陳屍住所，終年24歲，其遺屬透過YouTube頻道「橫豎研究所」（下稱「橫豎」）公開她15歲開始跟《淚之女王》金秀賢拍拖6年的證據，後者澄清二人由2019年夏天到2020年秋天交往，強調女方當時已成年。事件現演變成法律戰，金秀賢起訴「橫豎」及金賽綸遺屬，後者則向另一YouTuber李鎮浩提告。韓媒《SPOTV NEWS》昨報道，金秀賢主演影視串流平台Disney+韓劇《山寨人生》，原定今年上半年播出，早前表示會延期，最新消息稱《山》劇無限期停拍。據報製作公司一直就檔期及重啓拍攝等事宜商討，又指《山》劇本完成並已拍至尾聲，但受主角金秀賢的醜聞影響，決定無限期停拍，據稱攝製隊及工作人員已轉投新工作。《山》劇一連兩季製作費600億韓圜（約3.2億港元），若因金秀賢的醜聞胎死腹中，他恐要賠償兩三倍違約金，總額或高達1200億至1800億韓圜（約6.5億至9.8億港元）。