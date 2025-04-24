《生命清單》Netflix收視四連冠 《i人質危機》上周最多觀衆

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布4月14至20日的一周收視，愛情喜劇《生命清單》雖從高位回落至750萬觀看次數，仍連續第4周在英語電影榜稱冠，《家族出征：棒打小鴛鴦》緊隨其後；安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）23年前舊片《命運倒數》則位列第3。事實上，不少舊片打入十大收視榜三甲，像米路吉遜（Mel Gibson）執導的《受難曲》，便在非英語電影榜佔亞軍位置，荷蘭片《i人質危機》以1510萬觀看次數，不但高踞榜首，也是上周Netflix最多人觀看的節目。