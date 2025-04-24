《生命清單》Netflix收視四連冠 《i人質危機》上周最多觀衆

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布4月14至20日的一周收視，愛情喜劇《生命清單》雖從高位回落至750萬觀看次數，仍連續第4周在英語電影榜稱冠，《家族出征：棒打小鴛鴦》緊隨其後；安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）23年前舊片《命運倒數》則位列第3。事實上，不少舊片打入十大收視榜三甲，像米路吉遜（Mel Gibson）執導的《受難曲》，便在非英語電影榜佔亞軍位置，荷蘭片《i人質危機》以1510萬觀看次數，不但高踞榜首，也是上周Netflix最多人觀看的節目。
英語節目方面，《黑鏡7》以1060萬觀看次數稱冠，美劇《蘭森峽谷》及已播出6星期的《混沌少年時》分佔亞季。西班牙劇《園藝謎情》以1230萬觀看次數在非英語節目收視榜登頂，瑞典劇《玻璃謎城》緊隨其後，其餘幾乎是韓國天下，共佔5席，包括順序排第3、4、6、7位的《機智住院醫生生活》、《苦盡柑來遇見你》、《弱美男英雄》及《惡緣》，以及位列第8的韓國綜藝節目《奇案84的奇趣民宿》。其中《苦》劇第7周上架，依然能佔前五位置，跟《混》劇同樣韌力十足。
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