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娛樂

【娛樂場】新歌《無法同步》 張運兒鼓勵愛侶多deep talk

【明報專訊】新晉女唱作人張運兒（Yoona）推出今年首支單曲《無法同步》，透露一直想試寫Cantopop情歌，「細個好鍾意聽衛蘭的廣東歌，好想試將衛蘭的拿手曲風和K-pop溝埋一齊，作曲時以這種感覺做基礎」。她稱新歌歌詞受電影《心跳500天》啟發，跟監製楊鎮邦（Bryan）研究如何代入片中女主角的心態，戲中一幕男女主角在牀上無法「deep talk」，令她感覺到 「deep talk」在情侶之間的重要，想將這名詞寫進歌詞，「想在這首歌帶出情侶同步是好緊要，有時就算表面同步，如果心靈不同步，兩個人只會愈行愈遠，最後可以產生好嚴重的問題」。

目標不一致 分手免受折磨

張運兒稱情侶在一起，大家經歷的事不同，成長速度不同是好正常的事，「如果好似電影咁，男主角冇咁成熟，思想差幾歲，不坦白分享，冇深入交流，又不理女仔的內心世界，當意識不到大家步伐速度不同，冇行快啲、唔跟貼就會影響情侶關係，一方飛到遠地、一方停留原地。我好代入到女主角，在deep talk不到的一瞬間，已經看不到屬於我們兩人的將來。兩個人的未來好需要同步一齊行，會懷疑另一半的未來有冇我？定係其實已經各行各路。當我們對愛情目標不一致，我會覺得好孤單，身體距離近，但心好疏遠，好傷心失落，再落去都冇意思冇結果，未來好似得番傷心折磨，不如提早了結這段關係」。

MV浮牀上彈琴突顯孤寂

《無法同步》MV不以慣常手法故事拍攝，張運兒說：「我和監製想，是否可以在漂浮的浮牀上彈琴？因為想表達就算兩個人在同一張牀，可能其中一個人的內心像在海上孤獨度過的感覺。我們和導演開會，看如何實行這個想法。最後導演挑選了一個很特別的海灘，真的讓我可以坐在浮牀上完成整個MV，是個很特別的體驗，上有天、下有水，令我有點覺得像旁人在冷眼旁觀任何一段『無法同步』的感情。」因她在海上拍攝，不能拍完一組鏡頭便看重播，所以很期待能快點欣賞到剪輯好的MV，「希望這首歌能令情侶明白，雙方同步的重要，鼓勵大家多和自己的另一半deep talk」。

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