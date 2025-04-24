主演短片參加烏甸尼影展 黃又南難忘攬鄧月平瞓棺材

《甜酸苦＿》由導演陳果任監製，黃又南與鄧月平主演，以柳州地道美食「螺螄粉」為題，展現當地獨特風土人情。黃又南希望藉今次機會，令更多國際觀眾了解香港電影。戲中飾演螺絲粉店太子爺的他，難忘一場被10多隻會咬人的螞蟻爬在身上，笑言：「劇組每次拍完都要好小心執番佢哋（螞蟻），場面好好笑。」另一戲講述他與鄧月平情到濃時攬實瞓入柳州木棺材，導演李澤恒還要求將辣椒放入棺木，他說：「有苦自己知，因我無著上身衫，雖然已刮走辣椒籽，但我背脊依然覺得係辣同㷫，非常難忘。」

炎夏穿厚衣 黃梓樂中暑又暈又嘔

《從前有座山》由黃梓樂主演，講述一班小學生在暑假最後一天尋找足球場的故事，導演杜震謙希望作品呈現香港人多年間經歷動盪後的堅韌與內在掙扎，亦從孩童角度出發，影射成年人在城市裏如何尋找出口。黃梓樂稱很榮幸繼《年少日記》後，連續兩年主演的作品參展烏甸尼遠東電影節，回想拍攝時難忘經歷，「第一天拍攝正值暑假，天氣非常炎熱，那天要穿著一件厚厚的外套，結果中暑，又暈又嘔。好鍾意今次造型，我演唐三藏，簡單服裝就做到經典角色感覺，我好喜歡《西遊記》，拍攝過程好有投入感」。

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