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娛樂

劉偉強210萬搭景 擬內地建影城 《水餃皇后》重現「灣仔碼頭」 已拆卸

水餃皇后｜劉偉強擬建影城 嘆香港物價貴 讚馬麗聰明 認祖藍自薦演臧姑娘鄰居

【明報專訊】劉偉強執導，內地女演員馬麗主演的《水餃皇后》5月1日在港上映，電影改編自山東「臧姑娘」臧健和於香港灣仔碼頭的發迹史。全片在內地搭景拍攝，花200萬人民幣（約210萬港元）重現「灣仔碼頭」，拍完未有保留場景，劉偉強認有私心，擔心之後有人取景拍攝，拍到不三不四會心痛。他有計劃在內地建立自己的影城，嘆香港租金貴、物價高漲難以在港實行。劉偉強邀得多名圈中好友客串，想表達當年互助精神，透露王祖藍自薦演乞人憎打老婆的上海佬角色。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

劉偉強執導的《水餃皇后》全片在內地搭景拍攝，透露原本想在香港拍灣仔碼頭場景，看過北角和筲箕灣碼頭都不適合，舊觀塘碼頭亦已拆卸，唯有在內地一比一搭景將舊灣仔碼頭重現，「花了約200萬人民幣，差點令整部戲超支，沒錢拍下去」。

香港一組人食雲吞麵 埋單2000元

「灣仔碼頭」隨着電影拍竣而拆卸，沒保留下來成旅遊景點，劉偉強認有私心，擔心之後有人用這場景拍戲，拍到不三不四，他會很心痛，認為拍戲就是這樣，用完一個景沒意識保留，除非像當年邵氏，有周詳開戲計劃，一連拍多部同年代背景電影，便得以保留，所以有自建影城計劃，「等我再老一點在內地實行，香港沒可能，租金實在太貴，我在內地拍《水餃皇后》，食碗雲吞麵才10元人民幣（約10.6港元），回港拍了一日戲，一組人去吃雲吞麵，埋單2000多元！我近年香港、內地兩邊走，覺得香港物價好貴，這也是一個問題」。

盼觀眾看戲後多關心母親

出生於1960年代的劉偉強覺得與臧姑娘有一份緣分，他小時候住元朗，1975年舉家搬到銅鑼灣居住，臧姑娘1977年來港，也住在銅鑼灣，感覺與對方好近，他吃過臧姑娘車仔檔的水餃，回味當年水餃味道，亦回味當年環境和情懷，「臧姑娘的故事，亦像我媽媽的故事，一個女人湊大子女，母性好偉大。臧姑娘一個人撐起一頭家，一粒水餃做到上市，毅力好犀利」。

劉偉強表示電影講臧姑娘的故事，但亦有屬於他的情懷，幾場戲投射其母影子，跟他以前的電影不同，放了很多自己心態，希望有好票房外，還希望觀眾睇完，可以多關心媽媽，回家吃頓飯，「我就冇機會，媽咪已離開了！」

問馬麗是否識包水餃被鄙視

劉偉強擅長拍男性主導的電影，今次以女性為題材，不覺是挑戰，表示男或女主題的電影都要用心去拍，今次拍《水餃皇后》，事前去學包餃子，起碼知過程，「傳記可以訪問臧姑娘女兒和睇有關臧姑娘的書，但都要知何解大家那麼喜歡吃水餃，排隊都要吃？拍不同類型的電影，我都要學和做資料蒐集」。

問到馬麗飾演臧健和，事前是否也要學包水餃？劉偉強說：「我和馬麗見面，第一句就問她識唔識包水餃？她鄙視我，說自小就識包水餃，不過她都要學臧姑娘包餃子手勢。好巧合，馬麗也是青島人，外婆也姓臧。」馬麗拍開喜劇，今次拍另一戲種，劉偉強找她任女主角，對方有否驚訝和考慮？劉偉強說沒有，「她都想嘗試不同戲種，馬麗是個好識諗的演員，知某個階段做什麼，現在已監製電影，佢好叻、好聰明，好似臧姑娘，擁有女性工業家思想」。

王祖藍自薦演乞人憎角色

劉偉強邀得惠英紅、太保、張達明、王祖藍、江美儀和袁富華等客串，想表達當年互相幫助的精神，「現在不是不好，是感覺有點冷漠」。據知王祖藍主動聯絡劉偉強，自薦演臧姑娘鄰居，他承認最頭痛找人演上海佬，因角色好乞人憎又打老婆，很多人都不願意客串不討好角色，但王祖藍不介意，還說講上海話沒問題，因太太李亞男是上海人；還有惠英紅亦一口答應演出口硬心軟的包租婆。

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