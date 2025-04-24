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娛樂

張敬軒扮白雪公主 驚覺撞樣蔡琴

張敬軒扮白雪公主跟蔡琴撞樣 讚Tyson Yoshi有前瞻性

【明報專訊】張敬軒（張敬軒）昨日以代言人身分出席活動，表示最近雖較少出席公開活動，但沒有休息，積極為出新歌準備和搞些新嘢。他笑言：「扮白雪公主算唔算？抱住玩的心態，拍攝時團隊笑到飛起，好似提早過萬聖節，造型幾得人驚！母后是我提議，易扮啲，公主比較難。」張敬軒稱扮完除覺得與真人版《白雪公主》女星麗素施嘉（Rachel Zegler）有點餅印，「最得人驚再望真啲，有點似蔡琴姐姐，好在全部都係靚女」。

稱黃秋生好惜Tyson Yoshi

網民惡搞Tyson Yoshi（程浚彥）演七個小矮人，張敬軒笑稱可以自己扮埋，「Tyson Yoshi起碼都扮王子啦！」Tyson Yoshi稱等張敬軒出新歌，他才出歌，張敬軒稱對方只是敬老，「我覺得改《軒公敲碗》（網上節目名稱）這個名是整蠱自己，大家都叫我軒公，其實叫張敬軒幾好，不想新一輩歌手對我有種輩分感覺」。他透露稍後和Tyson Yoshi合作，讚對方是很前瞻的歌手，新歌《1994》MV拍得很用心。黃秋生曾批評該MV，張敬軒稱黃秋生在演藝界是很有地位的前輩，相信是有少少恨鐵不成鋼心態，「其實黃秋生認識Tyson Yoshi好多年，可能他當時飲多兩杯唔係好記得，他好惜Tyson Yoshi，我有講前輩意見一定要聽，相信他們分分鐘有機會合作」。

不捨公司高層方大同相繼離世

張敬軒近日於社交網貼行水塘相片，透露藉此療癒和修復最重要的人離世情緒，他否認情緒波動，只是最近多了時間休息，想到跟他情如母子的英皇CEO Shirley和方大同離世，「突然間這種離愁別緒感覺又出返嚟，自己以前有過情緒困擾，現在好小心處理，經多年鍛煉，會畀時間自己獨處好好消化，再約朋友陪我行水塘和做義工，將對故人思念化為力量，要學識say goodbye好難，要好好把握活在當下的時間」。他早前參與樂隊The Flame的busking，有網上留言攻擊斥博宣傳，張敬軒認為網上平台大家有自己講法先好玩，不會因而影響之後支持該樂隊，「因早收工又應承出席才去，若知謝霆鋒會網上連線，我就不去。我不是第一次去，下次會小心一點，不再一個人去，當晚是有少少混亂，去到才知有傳媒，知道就不會街坊look，起碼化個妝整個靚頭」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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