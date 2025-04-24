呂爵安稱對林明禎好認真 盡力保護 李駿傑未因捲抄歌風波打擊創作信心

記者：柯美

記者：鍾偉茵

姜濤、盧瀚霆、李駿傑和呂爵安分享在韓國拍攝點滴，透露有幸見到K-pop界大前輩，參觀對方工作室，又爆經理人黃慧君（花姐）以「花仙子」造型參與其中一個環節。呂爵安大爆節目中玩遊戲輸了要罰飲酒，結果有人飲醉了。他日前深夜開直播訴心聲並確認林明禎地位：「佢係一個好好女仔，佢係我身邊好重要嘅人。」呂爵安表示突然說心聲是因這段時間經歷很多，有很多感受，漸漸見不到以前的自己，想做回輕鬆的自己，「想做自己覺得對的事和想講的說話，趁機打開自己，與粉絲說話，我已很久沒開live，以前是與爵屎（粉絲暱稱）的傳統。現在想改變下，以後集中自己與愛自己的人和工作，不想再好避忌、好驚和忐忑，想嘗試尋回自己。講完後覺得輕鬆了，不需要驚和理外界太多，覺得對便去做」。

呂爵安不忍林明禎因自己受委屈

是否認愛林明禎？呂爵安知道大家一定會聚焦這一點，「我趁機會講一次，以後不再講太多，由我公開追明禎後，她一直受到很多攻擊，承受很多聲音和惡意，我完全明白這感受，她一個女仔一直去承受，講到底因為我才有這些事發生，一直以來我都想做點什麼去保護她，因為自己驚，驚引起什麼，避而不談，因我的態度令大家有誤會，發現無論說什麼，大家都可能會繼續寫和鬧，不如做自己認為對的事。我想話畀大家知，她是一個好女仔，佢對我來講好重要，在我不開心的情况下，她也幫了我很多。我知道難控制外界和Haters點諗，但希望愛我的人不要攻擊她，以及爵屎明白我，想盡自己有限能力保護佢，希望大家不要難為她」。

正式公開戀情？呂爵安說：「希望大家畀啲空間，我對她好認真，想保護這段關係。」他透露常向盧瀚霆傾訴，盧瀚霆稱自己盡量陪伴為主，任何朋友找他，都樂意做樹窿，「我都有叫他去運動，看看自己的方法和意見能否幫到他，看到佢有壓力，沒以前生猛，他最近已好很多，因已想通」。呂爵安稱視為上了人生一課。

李駿傑與團隊商量拍攝新MV

李駿傑作曲的跳唱歌《Tie Me Now》被網民質疑抄襲韓團Stray Kids歌曲《Red Lights》，前奏部分有八九成相似，甚至MV也有模仿之嫌，網民要求他公開道歉和將歌曲下架。《Tie Me Now》已重新編曲，上架新版本，MV則下架。李駿傑解釋因事件有不同爭論，見大家不開心，自己亦不開心，知道問題出現盡快處理，「下架事件令好多人討論，我和團隊都不捨，艱難下做出這個決定」。他未因此感挫敗，最初做歌想大家看見不同面貌的自己，現在的結果非他想看見，希望之後可以做得更好。

有否打擊創作歌曲信心？李駿傑說：「沒有，上了寶貴一課，意識到還有很多東西需要學習和進步。」他透露正與團隊商量拍攝新MV，盼跟現在版本不同。對於被指與《Red Lights》MV有八成相似，他認為因音樂類型相似，有些元素存在，「意識到呢件事，所以才推出新版本」。呂爵安表示大家聽完新版本都覺得不似。

盧瀚霆稱再瞌眼瞓打自己大髀

盧瀚霆早前出席活動打瞌睡相被放上網，解釋出席活動前連續工作多天很累，加上身體不適，他笑說：「幾無聊，冇壓力，冇唔開心，大家都知我不是不尊重工作的人，經一事長一智，將來眼瞓，打自己大髀，不舒服就舉手去廁所。」他不擔心樣衰相流出，反而擔心被誤會操守和人品，「再樣衰嘅相都有，我冇所謂」。

姜濤為「想睡覺」道歉 承諾做好啲

姜濤日前到海洋公園出席大熊貓雙胞胎「家姐」、「細佬」活動，護理員說熊貓正在睡覺，他說了一句：「我也想睡覺。」被網民斥沒禮貌。姜濤無奈說：「當時只順住跟講，我以後唔講，對唔住大家，經一事長一智，以後再做好啲，見我今（昨）日無打呵欠。」一句話便成話題，會否很大壓力？他稱沒有，「已習慣，習以為常，不會不開心，唯有做好些，沒有人可以做到最好，盡力去做」。他之前打籃球與球員發生衝突片段再被放上網，網民撐他，斥對方為增流量，姜濤說多謝，大家想上載都OK，「畀大家食吓『花生』，現在都好少打波」。

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