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娛樂

【開箱】《噬亡村2》柳樂優彌打不死 失神秘感轉玩重口味

【明報專訊】影視串流平台Disney+2022年底推出日劇《噬亡村》，由《誰知赤子心》康城影帝柳樂優彌和《東京風雲》笠松將等主演，故事圍繞偏遠的供花村流傳食人族之謎。首季叫好叫座，徇眾要求原班人馬開拍續集，第2季8集3月19日上架，今日（23日）播出最後一集。

上季謎團逐一解開

《噬亡村》首季口碑好，全因充滿神秘感，故事懸疑且新穎，講述刑警阿川大悟（柳樂優彌飾）的年幼女兒真白（志水心音飾）目睹性罪犯被槍殺大受打擊，無法再說話，大悟只好帶妻子有希（吉岡里帆飾）及真白，搬到偏僻的供花村，打算重過新生活。大悟其後發現在供花村的後藤家族勢力強大，與村民之間隱藏着不可告人的「食人」秘密。首季尾段留下多個謎團，如即將被吃掉的小孩仍被囚禁，神秘巨人的身分及後藤家「食人」真相等。

第2季開播至今大部分謎團已解開，一切皆源自後藤家前任當家後藤銀（倍賞美津子飾）；此劇由《全裸監督2》恒松祐里扮演年輕的後藤銀，演繹70多年前的故事。事緣二戰後，供花村缺乏糧食，民不聊生，唯獨後藤家依靠樹木買賣過着富裕生活。當時的當家後藤金次（豐原功補飾）為人自私自利，不願與村民共享富貴。與此同時，金次視養女後藤銀（恒松祐里飾）為性奴，後者決定利用自己美色向後藤家展開復仇大計。她先色誘來乃神神社的年輕繼承人神山正宗（倉悠貴飾），讓對方慫恿村民合力搶奪後藤家財產。其間後藤銀懷孕，遭流放至雪山，並遇見「樫羽部」食人族，於是再次利用美色說服樫羽部血洗後藤家，並取而代之成為新的後藤家族，「食人」習俗也因而展開。

至於神秘巨人，其實是後藤銀親兒白銀（澤井一希飾），後者在雪山出世及長大，別無他選自小「食人」，慘患「狂人病」。後藤家兩兄弟惠介（笠松將飾）及洋介（杉田雷麟飾）都是白銀的親兒。當年，後藤銀成為當家後，向供花村村民派糧，要求村民每年奉上小孩給她做「祭品」，其實是給白銀「食用」。

第2季主打重口味，比上季血腥及色情。初段講述警方派出數十名武裝人員出動，與後藤家展開槍戰，警方全軍覆沒，數十警員殉職。另一方面，大悟帶隊尋找被囚小孩，也與數名後藤家成員駁火，場面血肉橫飛。中段描述後藤銀年輕時的故事，恒松祐里背部全裸上演多幕牀戲，還有年幼的白銀咬着斷指，場面嚇人。

柳樂優彌演出保持水準

由於今季有不少篇幅描述後藤銀的「成魔之路」，兩名男主角柳樂優彌與笠松將的戲分變少。「康城影帝」柳樂優彌的演技保持水準，但角色不及首季搶鏡，暴躁個性收歛不少，其中一幕講述他被後藤家圍剿時，一直克制，不想開槍殺人，直到看見被囚小孩後，才豁出去並說「反正他們全都瘋了」，表現讓人印象深刻。扮演後藤家新任當家的笠松將跟上季一樣，角色變化不大，仍處於身分與良心之間的矛盾，得悉女友懷孕後，矛盾似乎擴大，且看他如何解決後藤家的問題。

今季故事緊張刺激，節奏亦爽快，但存在不少不合邏輯情節，如柳樂優彌有「主角光環」，多次與後藤家打鬥依然打不死，與神秘巨人交手仍能脫身。柳樂優彌的妻女被綁架後，明明有機會逃走，卻留在原地等人捉。扮演妻子的吉岡里帆無及時帶走女兒，還抱怨丈夫，角色讓人討厭。扮演年老神山正宗的橋爪功在眾人面前說出後藤銀的故事，其間驕傲地大談與女方的性事，這編排亦突兀、古怪。此劇應該不會拍新一季，希望會有讓人滿意的結局。

相關字詞﹕柳樂優彌 日劇 噬亡村2 開箱

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