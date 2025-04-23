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娛樂

劉亞仁入圍導演選擇獎惹議

【明報專訊】韓國導演協會主辦的第23屆導演選擇獎下月20日舉行頒獎禮，昨公布提名名單；電影方面，角逐最佳導演的包括《勝負》金亨柱、《沒有美色殺人狂》南東協、《米奇17號》奉俊昊、《哈爾濱》禹民鎬、《普通的家族》許秦豪及《破墓》張宰賢。

《破墓》共獲6項提名領跑，除了最佳導演，還角逐最佳劇本，崔岷植亦入圍最佳男演員，將迎戰《勝負》李秉憲與劉亞仁、《米奇17號》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、《晨謐之境》尹柱相。金高恩則以《破墓》及《戀愛大都會》兩片同時爭影后，對手包括《她死了》申惠善、《晨謐之境》楊姬瓊及《致她》金才禾。

劇集方面，《家族計劃》金暄及金曲、《同情者》朴贊郁、《寄生獸：灰色部隊》延尚昊、《殺人者的難堪》李昌熙、《愛情少一啪》任大炯及《魷魚遊戲2》黃東赫獲提名最佳導演。《殺人者的難堪》共獲6項提名領先，李熙俊與崔宇植雙雙角逐最佳男演員，將與《魷魚遊戲2》李秉憲、《愛情少一啪》安宰弘爭視帝。入圍爭視后的包括《殺人者的購物中心》金慧峻、《家族計劃》裴斗娜、《愛情少一啪》李絮、《寄生獸：灰色部隊》全少妮及《The 8 Show》千玗嬉。大批網民不滿早前被判吸毒罪成的劉亞仁入圍爭影帝，導演協會方面稱提名名單由會員通過投票選出，雖然外界對名單有意見，但協會不能揑造結果。

相關字詞﹕第23屆導演選擇獎 劉亞仁

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