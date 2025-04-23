Netflix亞太區電影觀衆增兩成 舊片重拍《新幹線驚爆倒數》今首播

首部韓國動畫將上架

翻拍1975年佐藤純彌執導、高倉健主演的同名電影《新幹線驚爆倒數》，今日在Netflix上架，由《午夜天鵝》草彅剛、《海女》能年玲奈及《檜山健太郎懷孕了》齋藤工主演，《真．哥斯拉》樋口真嗣執導，講述新幹線上發現炸彈，乘客陷入恐慌，車長、服務員及政府緊急應對的經過。草彅剛率領一眾主角前晚出席新片宣傳活動，稱原作開拍年分正好是他出生的一年，「電影適合任何年齡人士收看，相信無論哪個年代的觀眾都能好好享受」。談到與高倉健扮演同一角色，阿剛表示很榮幸，「希望能好好承傳對方的作品」。新片獲日本鐵路公司協助，在東北新幹線實地取景，阿剛透露拍攝時由上野到新青森往返了7次，既辛苦又興奮。能年玲奈飾演司機一角，原版由《風雲雄霸天下》千葉真一飾演，能年玲奈稱為了角色，訪問了多名司機蒐集資料。

今年預計共7部韓片在Netflix上架，《回答吧！1988》柳俊烈主演的《來自誰的啓示》首播後，連續兩周在Netflix全球非英語電影收視榜稱冠，Vincent Taewon Kim表示公司的製作方針是類型多元化，同時會提升品質及娛樂價值，其餘將上架的6部電影，便包含動畫、浪漫愛情、驚慄、科幻及動作片元素。其中《再見星上人》預計今年第2季之內首播，由韓芝菀執導，《正年》金泰梨及《紅天機》洪慶聲音演出，故事講述女太空人離開地球前往火星，與音樂家戀人分隔兩地，感情一波三折。導演韓芝菀透過視像談及新片，稱用了5年時間製作，由短片開始，稱片中構建2050年的首爾時，平衡了未來與懷舊感，形成獨特的影像。韓芝菀對韓國動畫界前景很樂觀，稱有很多創作者十分擅長說故事，絕對有能力製作出動畫傑作。

前日影視展《原本以為只是手機掉了》金泰俊及《十月懷疑》南宮仙分別介紹了執導新片《牆外之音》和《捲捲初戀》；《牆》片由《魷魚遊戲2》姜河那和《苦盡柑來遇見你》廉惠蘭主演，講述一名男子用盡畢生積蓄置業，卻發現牆外經常傳來詭異噪音，惡鄰居如影隨形，還有令人不安的秘密潛伏其中。金泰俊表示《牆》片企圖探討韓國社會住房的焦慮問題，「超過八成韓國人都住在多層大廈，84平方米（電影別名）就是一般住宅大小。大廈不僅是居所，更是不同利益與欲望相互衝突和對抗的空間」。

南宮仙執導的《捲捲初戀》，由《紅天機》孔明和《閃亮的西瓜》申銀秀主演，講述少女得到轉學生幫忙，下定決心要追到校草。南宮起用最炙手可熱的年輕演員，電影則以1998年的釜山為背景。南宮表示世界變化太迅速，「我認為青少年規劃未來時面臨極大挑戰，因而需要更多的快樂、更多的愛、更多的幸福」。