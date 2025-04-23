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中山美穗追思會近萬市民排長龍 中山忍：還不想說再見 《情書》導演岩井俊二致悼辭

【明報專訊】《情書》女星中山美穗去年12月6日在東京寓所猝逝，終年54歲。美穗胞妹中山忍昨在東京國際論壇舉行追思會，近800名圈中人出席，不少曾與中山美穗合作過的台前幕後現身，包括在追思會致悼辭的《情書》導演岩井俊二，還有兩男主角柏原崇和豐川悅司；事隔多月，不少受訪者提起美穗仍忍不住落淚，中山忍便難掩哀傷表示，「我還不想說再見」。另外，近萬市民到場獻花悼念，場外出現長長人龍。

文：蘇珮欣

中山美穗縱橫歌影視圈，而且均留下深刻作品，去年猝逝消息傳出後震驚各界。她的追思會昨日舉行，除近萬市民到場之外，約800名演藝界人士現身，不少更是跟美穗合作過的拍檔，包括《情書》導演岩井俊二、男主角柏原崇和豐川悅司、《東京日和》竹中直人、《偶像媽咪》永瀨正敏、《別了誘情人》西島秀俊和石田百合子、《日本第一的爛男人》香取慎吾、《當愛沉睡時》韓星金材昱、《我愛爸爸的情人》鶴田真由，還有谷原章介、片岡愛之助與藤原紀香夫婦、小泉今日子、田中麗奈、著名編劇北川悅吏子，還有跟中山美穗差不多同期出道的歌手吉田榮作與森口博子等。

追思會場內展示多件中山美穗生前的華麗歌衫，還有她在演唱會使用過的結他及不同時期的照片。遺照前擺放55朵她生前最愛的鮮花。中山美穗胞妹中山忍受訪時談及姊姊仍難掩哀傷，淚流滿臉說：「我還不想說再見，好想跟她再見一面。」

小泉今日子約定將來見

跟中山美穗情同姊妹的《倒數第二次戀愛》小泉今日子致悼辭，分享與對方的相處點滴，她哭着說：「美穗，再見了，你做得很好，謝謝你，我可愛的妹妹。你要保重，不久我就會來見你。」場面傷感。另一負責致悼辭的岩井俊二說：「心裏充滿了無法形容的說話，她太早離世，我至今還沒整理好。」岩井俊二大讚中山美穗是獨一無二的演員，回想對方在《情書》於雪地大喊「你好嗎？」的經典一幕，岩井俊二稱沒有給她任何指導，由她發自內心演出來，很想再與她合作拍電影。曾與中山美穗合作《偶像媽咪》及電影《當愛沉睡時》的永瀨正敏，現身追思會時哽咽着說：「是相識多年的好友，年輕時幾乎日日聚會喝酒。」

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