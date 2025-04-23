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娛樂

【娛樂場】微短劇《他似火》上演「叔嫂戀」 《女官大人多指教》「社畜」穿越反轉官場

【明報專訊】近年內地不少微短劇爆紅，收視令人驚喜，題材包括甜寵、懸疑、古裝和時裝等，這類微短劇每集時間不超過30分鐘，因內容濃縮，節奏更明快而獲觀眾歡心。myTV SUPER最近也有兩部微短劇上架，分別是《他似火》與《女官大人多指教》，每集片長15至20分鐘。

樊治欣被封「微短劇男菩薩」

《他似火》改編自同名小說，杜浩為執導，樊治欣與楊雨希主演。男主角樊治欣因演出多部微短劇而人氣急升，被封「微短劇男菩薩」，早前在首屆《微短劇品質盛典》獲短劇熒光之星。樊治欣在《他似火》一人分飾兩角葉燃與向廷東，憑劇中西裝帥氣造型「圈粉」，有網民留言：「樊治欣這男人真的很耗費手機儲存空間，看劇的手指會不自主的狂截圖。」

劇情講述程澈（楊雨希飾）的父母在她小時候遇害，兇徒闖入其母的製藥實驗室搶走研究手稿並取去雙親的性命。程澈躲在衣櫃中逃過一劫，兇徒逍遙法外，其後成為棠城醫藥世家向家的養女。她受向家恩惠，在向奶奶病危時答應跟向家長孫兼繼承人向廷東（樊治欣飾）結婚。程澈有日跟向廷東爭執，對方重傷陷入昏迷，這場婚姻不單是為圓奶奶的心願，還因向家藏着父母遇害的重要線索。她想起一年前遇到跟向廷東相似的青龍幫小頭目葉燃（樊治欣飾），重金請對方扮未婚夫向廷東以渡難關。

原來葉燃是向廷東雙胞胎兄弟，但向家對他的存在一無所知，母親亦叮囑他不能認親，最後答應到向家扮孖生兄長向廷東迎娶程澈，過程中兩人聯手揭露向廷東勾結毒煙集團，最終將其徹底剿滅。葉燃跟程澈一段被視為打破禁忌的「叔嫂戀」，網民大讚浪漫。

男女主角相愛相殺

《女官大人多指教》由何昶希與龔婉怡主演。講述「社畜少女」許星瀾（龔婉怡飾）因一場意外，穿越古代成了安晉城「第一女殺手」，由於她的出現導致刺殺二少主宇文衍（何昶希飾）的任務失敗，兩人由此開啟了相愛相殺的貓鼠遊戲。許星瀾陰差陽錯利用現代思維在安晉城開啟了從「第一女殺手」到「第一女官」的奇妙之旅。此劇融合古裝、甜愛、輕懸疑和女性成長等元素。

相關字詞﹕樊治欣 短劇 女官大人多指教 他似火

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