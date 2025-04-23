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娛樂

劉萬儀劉幸儀客串《危險人物2.0》 翁靜晶讚表現佳 想兩女再幫手

【明報專訊】翁靜晶2023年開YouTube節目《危險人物2.0》，目前訂閱人數逾35萬，今年初開英文版擴大海外觀眾群，丈夫何猷彪任主持。最近翁靜晶兩女劉萬儀與劉幸儀回港客串主持，姊妹檔錄影了兩集英文版，其中一集前日上架。翁靜晶對兩女的表現感滿意，對於劉萬儀與劉幸儀大學同選讀法律感安慰，稱常有人問大學選科究竟讀什麼科目比較好？她總是回答：「讀法律。」她解釋法律可以訓練思維邏輯，培養陳述能力和寫作技巧，「將來畢業之後，也不一定要做律師，有法律學位的人，在任何商業範疇求職，都會有優先錄用的優勢」。

大女美國當律師 細女榮升3孩之母

對於劉萬儀與劉幸儀客串《危險人物2.0》，翁靜晶向《明報》透露是兩女送給她的禮物。問到覺得她們表現如何？她說：「十分不錯，教育的成果，讀書真的很重要，我都想佢哋繼續幫手，不過她們各有各忙。」翁靜晶稱兩女大學畢業後有不同選擇，她未有干涉，大女萬儀受父親劉家良影響，曾涉足娛樂圈做模特兒及想做打女，細女幸儀亦放棄做律師從事健身工作，還參加健美小姐競賽，「兩個女都有演藝天分，不過還是做律師比較實際，大女萬儀現在於美國做律師，為信用卡客戶跟銀行打官司，打贏銀行，也有玩票性質拍廣告。細女幸儀曾任職金融管理機構，是虛擬貨幣專家，現在是3孩之母，她也有計劃回歸律師行業」。問她是否也繼續律師工作？翁靜晶說：「我只做一些有意義的案件，已經好攰，畢竟61歲了。」

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相關字詞﹕劉幸儀 劉萬儀 危險人物2.0 翁靜晶

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