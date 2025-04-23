明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

不知鄭中基每月8000元贍養費傳聞真確 好友鄭文稱余思敏全心照顧子女

【明報專訊】53歲鄭中基（Ronald）與45歲余思敏結婚逾13年，今年2月傳離婚，兩人未有表態，直至本月15日，鄭中基與余思敏分別現身灣仔家事法庭出席閉門聆訊。鄭中基對傳媒追訪感愕然，未有回應是否辦離婚手續和爭子女撫養權，只重複反問記者如何得知閉門審訊一事。昨日有周刊報道稱余思敏向朋友吐苦水，表示鄭中基給子女的贍養費每人8000元，難以應付兩孩子日常開銷，由於鄭中基出手太低，兩人未能達成共識鬧上法庭。余思敏好友鄭文對有關贍養費傳聞存疑，「我係Sammie（余思敏） 朋友，佢都無話我知，周刊又點知？」她稱只知道余思敏全心全力照顧子女。

娛樂組

鄭中基與余思敏2011年結婚，育有一子一女，去年8月鄭中基於社交網公開指摘合作10年的經理人何慶湘「工作及道德操守有問題」終止合作，隨後再發聲明，自爆患抑鬱症和酗酒問題，暫停演藝工作，太太陪伴到美國接受戒酒療程。不過今年2月傳出兩人離婚消息，他們未有表態，及至近日鄭中基回港，余思敏上月45歲生日，在社交網貼出與子女一起吹蠟燭慶生合照，發文表示：「Happy Birthday to me. Start a new chapter.」夫妻被發現已互相取消追蹤社交網。鄭中基本月15日更被影到現身家事法庭，離婚傳聞甚囂塵上。

鄭中基湊仔放學化身「暖男爸爸」

昨日有周刊報道，影到鄭中基日前獨自湊仔，指他身材暴瘦，面容憔悴，但一見兒子便「暖男爸爸」上身，相中見他乘坐7人車接送囝囝放學，不單幫忙孭書包和拎樂器，還與兒子手拖手步出學校，洋溢父愛。報道又指余思敏就與鄭中基離婚一事向朋友吐苦水，稱對方給子女的贍養費每人8000元，兩孩子學費近萬元，還有補習和興趣班，鄭提出的金額不足以應付日常生活，為此只好循法律處理。報道稱鄭中基父親鄭東漢很緊張一對孫子女，有傳他要鄭中基力爭子女撫養權，希望小朋友在鄭家成長。

鄭中基何慶湘疑未斬纜

據周刊報道，鄭中基去年與經理人何慶湘劃清界線的聲明，是余思敏代筆，有知情人士透露，鄭中基與何慶湘疑似「掟煲唔掟蓋」，鄭赴美前舉行的演唱會，何慶湘還陪伴在側；現已轉職電影公司的何慶湘私下仍有協助鄭中基。余思敏與鄭中基美國戒酒之行，更令夫妻關係跌至冰點，有指兩人在美期間，因鄭中基認為被迫做他不想做的事，二人吵鬧更多，令感情決裂，離婚收場。

鄭文稱余思敏性格單純

余思敏好友鄭文有份為對方慶祝生日，昨日被問及有關余思敏為離婚贍養費吐苦水傳聞，鄭文回應《明報》稱余思敏沒有向任何朋友透露內情，「我從未聽過Sammie講有關官司的內情，佢連我都冇講，我都唔知。以我認識的Sammie性格單純，關於贍養費連我係佢朋友都沒有透露我知，唔知周刊係點知呢？我只知道Sammie全心全力照顧小朋友，唔容易！」

相關字詞﹕贍養費 余思敏 鄭中基

上 / 下一篇新聞