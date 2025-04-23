不知鄭中基每月8000元贍養費傳聞真確 好友鄭文稱余思敏全心照顧子女

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鄭中基與余思敏2011年結婚，育有一子一女，去年8月鄭中基於社交網公開指摘合作10年的經理人何慶湘「工作及道德操守有問題」終止合作，隨後再發聲明，自爆患抑鬱症和酗酒問題，暫停演藝工作，太太陪伴到美國接受戒酒療程。不過今年2月傳出兩人離婚消息，他們未有表態，及至近日鄭中基回港，余思敏上月45歲生日，在社交網貼出與子女一起吹蠟燭慶生合照，發文表示：「Happy Birthday to me. Start a new chapter.」夫妻被發現已互相取消追蹤社交網。鄭中基本月15日更被影到現身家事法庭，離婚傳聞甚囂塵上。

鄭中基湊仔放學化身「暖男爸爸」

昨日有周刊報道，影到鄭中基日前獨自湊仔，指他身材暴瘦，面容憔悴，但一見兒子便「暖男爸爸」上身，相中見他乘坐7人車接送囝囝放學，不單幫忙孭書包和拎樂器，還與兒子手拖手步出學校，洋溢父愛。報道又指余思敏就與鄭中基離婚一事向朋友吐苦水，稱對方給子女的贍養費每人8000元，兩孩子學費近萬元，還有補習和興趣班，鄭提出的金額不足以應付日常生活，為此只好循法律處理。報道稱鄭中基父親鄭東漢很緊張一對孫子女，有傳他要鄭中基力爭子女撫養權，希望小朋友在鄭家成長。

鄭中基何慶湘疑未斬纜

據周刊報道，鄭中基去年與經理人何慶湘劃清界線的聲明，是余思敏代筆，有知情人士透露，鄭中基與何慶湘疑似「掟煲唔掟蓋」，鄭赴美前舉行的演唱會，何慶湘還陪伴在側；現已轉職電影公司的何慶湘私下仍有協助鄭中基。余思敏與鄭中基美國戒酒之行，更令夫妻關係跌至冰點，有指兩人在美期間，因鄭中基認為被迫做他不想做的事，二人吵鬧更多，令感情決裂，離婚收場。

鄭文稱余思敏性格單純

余思敏好友鄭文有份為對方慶祝生日，昨日被問及有關余思敏為離婚贍養費吐苦水傳聞，鄭文回應《明報》稱余思敏沒有向任何朋友透露內情，「我從未聽過Sammie講有關官司的內情，佢連我都冇講，我都唔知。以我認識的Sammie性格單純，關於贍養費連我係佢朋友都沒有透露我知，唔知周刊係點知呢？我只知道Sammie全心全力照顧小朋友，唔容易！」