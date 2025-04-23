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娛樂
2025年4月23日星期三
衛詩雅有信心首奪金像影后 談善言自覺有優勢「勝負睇評審口味」
金像獎最佳女主角提名
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劉萬儀劉幸儀客串《危險人物2.0》 翁靜晶讚表現佳 想兩女再幫手
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中山美穗追思會近萬市民排長龍 中山忍：還不想說再見 《情書》導演岩井俊二致悼辭
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劉亞仁入圍導演選擇獎惹議
北川景子新劇首播收視低開6%
【開箱】《噬亡村2》柳樂優彌打不死 失神秘感轉玩重口味
金像獎最佳女主角提名
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【明報專訊】（請看附圖）
（香港電影金像獎前瞻）
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衛詩雅有信心首奪金像影后 談善言自覺有優勢「勝負睇評審口味」
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