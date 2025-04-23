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娛樂

衛詩雅有信心首奪金像影后 談善言自覺有優勢「勝負睇評審口味」

金像獎｜衛詩雅爭影后被睇高一線 談善言戲分多成優勢 許恩怡唔介意陪跑

【明報專訊】第43屆香港電影金像獎頒獎典禮周日（27日）假香港文化中心舉行，最佳女主角競爭激烈，衛詩雅憑《破．地獄》六奪影后殊榮，被視為頂頭大熱；她對封后有信心，稱如戲中爸爸許冠文所言，最重要享受沿途風景。《虎毒不》談善言表示戲分由頭帶到尾，呈現角色產後邊工作邊照顧BB的苦况，能否獲獎看評審口味。《從今以後》區嘉雯被視為黑馬，認為獎項難以控制，自評優點在於演出自然。新生代演員許恩怡憑《久別重逢》入圍感開心，不介意陪跑。《看我今天怎麼說》鍾雪瑩去年先拔頭籌奪金馬影后，能否再下一城？

記者：柯美

攝影：劉永銳

《破．地獄》港澳票房逾1.6億元，在本屆金像獎獲18項提名，女主角衛詩雅以頂頭大熱姿態爭奪影后殊榮，之前已憑此片六度封后，包括華鼎獎、亞太影展、新時代國際電影節金揚花獎、澳門國際電影節、香港電影導演會年度大獎及芝加哥亞洲躍動電影節。

衛：若勝出歸功團隊

衛詩雅承認有信心首奪金像影后，但未感太興奮，認同戲中爸爸許冠文所說，要活在當下，享受每一刻；也感恩《破．地獄》上映至今遇到的人和事，都是一種經歷，收到很多正能量，她說：「我不覺自己是大熱，亦沒有壓力，若勝出歸功整個團隊，因一部片成功要講求整體，不是單憑個人力量。郭文玥的角色好難拿揑，尤其是她複雜的內心世界，跟我的性格和家庭背景反差很大，我好喜歡表達愛，所以很難理解郭文玥這方面感覺，我尋覓了很久，『爸爸』許冠文和『哥哥』朱栢康幫我很多，我們私底下仍是一家人。」她認為所有候選者機會平等，只是外界有不同討論，她們都是好朋友，覺得同業之間應互相鼓勵，替大家遇到個好角色高興，付出的努力被看見。

衛詩雅表示《破．地獄》為她帶來很多，包括獎項、工作，加上四出謝票與出席不同影展的體會，生活變得充實，但時間過得很快，很想慢一點，讓她細味每個感覺，無論好與壞、開心與失落，她說：「入行17年沒想過放棄，但有質疑過自己欠缺什麼，究竟哪方面比別人做得不夠好，令導演沒起用我。有段時間好迷失，因太喜歡演戲才能堅持下去，未來希望有更多演出機會，當然希望參與許冠文與黃子華計劃合演的喜劇，最好可以拉攏他們拍《不日成婚3》，也想一嘗舞台劇滋味。」

談：所有對手都是勁敵

《虎毒不》談善言自覺幸運，入行9年便獲提名金像獎最佳女主角。模特兒出身的她說：「從沒想過會做演員，覺得好奇妙，還有機會演出《虎毒不》更獲提名，是時間與機遇讓我遇到『淑貞』這角色，我又掌握到，戲分由頭帶到尾，演出時間較多，可以說是我的優勢。最滿意是跟小野（盧鎮業）吵架那幕及在浴室打電話的場口，雖然只得幾句對白，但足以呈現角色產後狀態，找不到宣泄情緒的出口。」她憑《虎毒不》獲香港電影評論大獎最佳女演員，但稱沒信心再下一城，因今屆有很多女性電影入圍，角色好立體及有很多發揮空間，自己能否得獎視乎評審口味，所有對手都是勁敵。

區嘉雯：入圍當攞獎

2020年憑《叔．叔》奪金像獎最佳女配角的區嘉雯，今年憑《從今以後》角逐金像影后，她稱既開心又詫異，但獎項難控制，自己已盡力，入圍已當攞獎。對於被視為黑馬，她表示沒所謂，「對手中只看過衛詩雅的《破．地獄》，其他入圍者要演得好才獲提名，我的演出勝在夠自然，不似做戲的做戲，『汪紫盈』這角色比起《叔．叔》的角色更難拿揑，因戲分較多，情緒起伏較大，我經常演到皺晒眉，導演就叫我盡量不要皺眉。我知道導演喜歡小津安二郎的演繹方式，我就遵照這演法去演」。由舞台劇轉拍電影的區嘉雯，稱沒想過會有這麼好的成績，自己年紀大，演出機會仍不少，還有機會參加不同影展接觸不同觀眾，令她獲益良多，感覺這幾年的經歷很奇幻。

許恩怡不介意陪跑

許恩怡出道5年，首次擔正港產片《久別重逢》即獲提名，稱是很大鼓勵，但仍有進步空間，尤其咬字方面不夠清晰，「我之前在內地拍了兩部電影都是講普通話，回港發展用廣東話講對白，要重新適應，加上拍攝太專注自己演出，忽略跟對手交流，有時演出欠佳，不夠膽要求導演多拍一次。感謝前輩陳法拉與林嘉欣的鼓勵」。對於被指陪跑，她並不介意，認為誰勝出都是值得的，各候選者都演得相當出色，真心替她們高興，「如果不認識鍾雪瑩，真的以為她兩三歲就戴耳機。談善言的情緒和狀態把握得好好，演繹好大膽。衛詩雅用不同方式和層次去表達一個情緒。嘉雯姐的演出，節奏拿揑準確，很值得學習」。

（香港電影金像獎前瞻）

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