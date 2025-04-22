明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《戰役》 沉浸式觀影體驗 傷兵哀號充配樂

【明報專訊】美國獨立電影公司A24近年佳作不斷，《奇異女俠玩救宇宙》和《鯨》揚威奧斯卡，《美帝崩裂》亦贏盡口碑，後者導演雅歷士加蘭（Alex Garland）與軍事顧問雷曼杜沙（Ray Mendoza）再度合作新片《戰役》（Warfare）不負眾望，爛番茄網站綜合192篇影評文章，《戰役》得94%高分，觀眾好感度亦達93%，口碑一致讚好。不過，製作費2000萬美元（約1.56億港元）的《戰役》，截稿前全球上映10日，累收1727萬美元（約1.34億港元），恐怕落得叫好不叫座下場。

待上位群星參演

《戰役》幕後有雅歷士加蘭與雷曼杜沙把關，幕前陣容不可少覷；戲中飾演美軍的上位男星包括《帝國驕雄II》祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）、《銀河守護隊3》韋保達（Will Poulter）、《戀愛修課》傑康納（Kit Connor）、《幕府將軍》高斯莫謝維斯（Cosmo Jarvis）、《流浪印弟安》狄化路溫亞泰（D'Pharaoh Woon-A-Tai），以及《人在江湖》已故男星占士甘度芬尼（James Gandolfini）的兒子米高甘度芬尼（Michael Gandolfini）等。《戰役》改編自真人真事，講述2006年伊拉克戰爭期間，美軍海豹突擊隊成員奉命到場支援，他們霸佔民房作哨站，待命期間遭到聖戰組織突襲，結果隊員死的死、傷的傷，必須盡快撤離這個人間煉獄。

別期望《美帝崩裂》續集

電影公司以「沉浸式戰爭體驗」為宣傳口號，可謂相當貼切，全片96分鐘雖非如《混沌少年時》一鏡到底，劇情卻接近實時推進，由開場講述美軍乘夜攻佔伊拉克民居作哨站開始，然後在悶熱的房間候命，直至狙擊手發現敵軍在附近街頭聚集，對方投擲手榴彈入屋揭開戰幔，美軍還擊但寡不敵眾，只好急召救兵，裝甲車趕至卻遭土製炸彈轟個焦頭爛額，隊員被迫折返屋內繼續死守。在狹窄的鏡頭視野和逼真的音響效果下，觀眾彷彿跟美軍同時被困，聽着祖瑟夫奎因和高斯莫謝維斯分別扮演傷兵Sam及Elliott的哀號，視線不忍看着他們傷口的血肉模糊，真實得令人冷汗直冒，驚心動魄。

去年上映的《美帝崩裂》戰爭場面極具水準，小至街頭巷戰，大至圍剿白宮的重頭戲都拍出強大壓迫感，令觀眾喘不過氣來。不過，觀眾入場欣賞《戰役》前宜先控制期望，且別誤以為它像《美帝崩裂》續集，或者經典戰爭片如《雷霆救兵》或者《黑鷹15小時》般劇情跌宕起伏。《戰役》開場已事先聲明，故事內容源自「士兵的記憶」，因此故事並不完整，甚至可說相當零碎，它只記錄一段美軍捱打的過程，內容不設起承轉合，難怪電影散場時，有觀眾仍然「沉浸」其中，彷彿被戲院開燈殺個措手不及。

《戰役》以海豹突擊隊只分別登上兩部裝甲車狼狽逃離現場作結，聖戰組織成員則施施然從附近民居步出大街，態度相當輕鬆，雙方勝負立見，導演似在諷刺這場不義之戰，合該落得如斯下場。電影放映完畢，字幕打出「謹以此片獻給Elliott」，不難估計戲中高斯莫謝維斯飾演的傷兵已經戰死沙場；另外，疑似祖瑟夫奎因扮演Sam的原型人物亦在片尾彩蛋登場，坐着輪椅的他跟電影工作人員握手和合照，反映他為這場戰役，付上相當沉重的代價。

上映日期：4月17日

相關字詞﹕米高甘度芬尼 狄化路溫亞泰 高斯莫謝維斯 傑康納 韋保達 祖瑟夫奎因 雅歷士加蘭 A24製作公司 戰役 開箱

上 / 下一篇新聞