明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

鄭敬淏客串《機智住院醫生生活》收視破頂

【明報專訊】《Moving超異能族》高允貞主演韓國有線頻道tvN新劇《機智住院醫生生活》前晚播第4集，收視上升0.7個百分點至5.1%，成為開播以來新高；《我的出走日記》孫錫九與《耀眼》金惠子合演JTBC新劇《比天堂還美麗》，第2集錄得0.4個百分點升幅，以6.1%成為同時段收視冠軍。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《比》及《機》劇。

《機智住院醫生生活》今集請來《機智醫生生活》系列主角之一鄭敬淏客串演胸腔外科副教授金雋婠，刺激收視破頂，雖然內容提到他不滿高允貞扮演的婦產科醫生表現欠理想，觀眾焦點卻落在他的左手無名指婚戒，猜測他跟「五人幫」之一、肝膽胰外科助理教授李翊晙（趙正錫飾）的軍人妹妹李翊純（郭善英飾）已經拉埋天窗，令粉絲興奮不已。除了鄭敬淏之外，負責為《機智住院醫生生活》唱插曲的男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員秀彬及然竣，亦落實客串一角，飾演姜有皙所屬男團的隊友。

提起高允貞，昨日有韓媒報道她獲邀演出《山茶花開時》導演車榮勳與《我的出走日記》編劇朴海英的新劇，男主角屬意《D.P：逃兵追緝令》具教煥，高允貞所屬事務所承認收到劇本，目前正積極討論。

相關字詞﹕具教煥 TOMORROW X TOGETHER（TXT） 郭善英 趙正錫 比天堂還美麗 孫錫九 金惠子 機智住院醫生生活 鄭敬淏

上 / 下一篇新聞