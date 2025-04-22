鄭敬淏客串《機智住院醫生生活》收視破頂

【明報專訊】《Moving超異能族》高允貞主演韓國有線頻道tvN新劇《機智住院醫生生活》前晚播第4集，收視上升0.7個百分點至5.1%，成為開播以來新高；《我的出走日記》孫錫九與《耀眼》金惠子合演JTBC新劇《比天堂還美麗》，第2集錄得0.4個百分點升幅，以6.1%成為同時段收視冠軍。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《比》及《機》劇。
《機智住院醫生生活》今集請來《機智醫生生活》系列主角之一鄭敬淏客串演胸腔外科副教授金雋婠，刺激收視破頂，雖然內容提到他不滿高允貞扮演的婦產科醫生表現欠理想，觀眾焦點卻落在他的左手無名指婚戒，猜測他跟「五人幫」之一、肝膽胰外科助理教授李翊晙（趙正錫飾）的軍人妹妹李翊純（郭善英飾）已經拉埋天窗，令粉絲興奮不已。除了鄭敬淏之外，負責為《機智住院醫生生活》唱插曲的男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員秀彬及然竣，亦落實客串一角，飾演姜有皙所屬男團的隊友。
提起高允貞，昨日有韓媒報道她獲邀演出《山茶花開時》導演車榮勳與《我的出走日記》編劇朴海英的新劇，男主角屬意《D.P：逃兵追緝令》具教煥，高允貞所屬事務所承認收到劇本，目前正積極討論。
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