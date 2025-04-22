鄭敬淏客串《機智住院醫生生活》收視破頂

《機智住院醫生生活》今集請來《機智醫生生活》系列主角之一鄭敬淏客串演胸腔外科副教授金雋婠，刺激收視破頂，雖然內容提到他不滿高允貞扮演的婦產科醫生表現欠理想，觀眾焦點卻落在他的左手無名指婚戒，猜測他跟「五人幫」之一、肝膽胰外科助理教授李翊晙（趙正錫飾）的軍人妹妹李翊純（郭善英飾）已經拉埋天窗，令粉絲興奮不已。除了鄭敬淏之外，負責為《機智住院醫生生活》唱插曲的男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員秀彬及然竣，亦落實客串一角，飾演姜有皙所屬男團的隊友。

提起高允貞，昨日有韓媒報道她獲邀演出《山茶花開時》導演車榮勳與《我的出走日記》編劇朴海英的新劇，男主角屬意《D.P：逃兵追緝令》具教煥，高允貞所屬事務所承認收到劇本，目前正積極討論。