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娛樂

《和平使者》男星退役前參與摔角狂熱大賽 約翰辛納第17次稱冠刷新紀錄

【明報專訊】影視串流平台Netflix過去兩日直播WWE（世界摔角娛樂）41屆摔角狂熱大賽（ WrestleMania），摔角手出身但已轉行拍戲多年的《和平使者》47歲男星約翰辛納（John Cena），迎戰39歲的上屆冠軍高迪洛狄斯（Cody Rhodes），結果激戰近30分鐘後，約翰勝出，拿下摔角生涯的第17個冠軍，刷新了WWE的奪冠紀錄。

WWE並非正規體育競賽，而是以娛樂為主，包含故事情節、劇本和經過編排的比賽。除了約翰辛納，《狂野時速》狄維莊遜（Dwayne Johnson）也是職業摔角手出身，年前美國演員公會罷工期間，兩人便重操故業，在WWE的SmackDown比賽中客串，帶來星光。

Netflix投資體育直播節目

約翰辛納早前表示，今年底便會從摔角狂熱大賽中退役；前日跟高迪洛狄斯的對賽中，將迎來48歲生日的約翰，比對方年長近10年，不過據美媒報道，約翰比賽過程中使出陰招，包括饒舌歌手Travis Scott幫手阻擋裁判，約翰快被高迪重擊時又做出求情動作，當對方心軟即還擊，最終約翰超越傳奇選手力福萊爾（Ric Flair），第17次拿下冠軍。不過摔角迷期待像上屆般狄維莊遜會出現，結果沒有發生。

這次約翰辛納與高迪洛狄斯的摔角狂熱大賽經由Netflix直播；事實上，後者去年1月以50億美元（約390億港元）跟WWE簽訂10年合約，擁有美國以外地區的直播權。據2023年資料，WWE旗下摔角比賽節目《Raw》在美國有線頻道依然是最高收視節目之一，錄得1750萬觀看次數。直播體育節目近年成為各大串流平台趨勢，藉以刺激訂戶人數增長，像華納便把NBA賽事在Max上架，Apple TV+則擁有美職聯足球及棒球的直播版權，Prime Video更每季以10億美元直播部分美式足球賽事。其實Netflix去年11月直播泰臣（Mike Tyson）對戰27歲網紅兼拳手積克保羅（Jake Paul），便帶來熱話與不錯的直播收視，直播錄得超過6500萬觀看次數；結合娛樂與體育的WWE正好是Netflix的目標節目，且看明天公布的收視成績，約翰辛納第17次奪冠會有多少捧場客。

相關字詞﹕影視串流平台Netflix 約翰辛納 和平使者

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