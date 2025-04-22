【娛樂場】《聲色犬馬美利堅》 杜汶澤美國深度遊獵奇

杜汶澤表示很多人心中有個美國夢，看荷李活電影長大的他也嚮往美國生活，小時候看奇連伊士活（Clint Eastwood）令他喜歡牛仔和槍，年輕時又想在賭城豪賭，更想到荷李活發明星夢，今次拍節目以旅遊為名，獵奇為實，深入虎穴，揭開美國不為人知一面。

不一樣行程 體驗富豪到行乞

《聲色犬馬美利堅》4月14日起逢星期一於喱騷上架，首集免費收看，攝製隊率先安排杜汶澤到拉斯維加斯體驗富豪生活，揸靚車坐直升機，享受速度帶來的快感。最後揸靚車變揸飛天越野車，坐直升機以為舒服飽覽賭城美景，結果坐上一架無門的直升機，秒秒驚心，不過杜汶澤依然賣命演出。瘋狂過後，他還要在拉斯維加斯街頭拎住寫上「過氣港星」的紙皮乞食，體驗不一樣的旅程。

杜汶澤之後踩入靶場，以真槍實彈射擊，探討得州槍械合法化的利弊，又「以身犯險」暴飲暴食，狂啃美國快餐，吃比臉更大的漢堡包，了解得州人肥胖問題。

杜汶澤談電影感觸落淚

杜汶澤一行人抵洛杉磯比華利山，見識大到離奇的堡壘式豪宅外，又跟毛記前藝人，現已在荷李活發展的「黃慘盈」李嘉文（Jessica）會面，大談每個香港電影人的「荷李活夢」，有人一把年紀由ABC開始學起，放下身段同新人一齊試鏡。

李嘉文辭去香港的工作到美國讀演戲課程，成為演員逾7年，曾參演美國電視劇，節目中分享這幾年的工作，透露做演藝就是要賭青春和夢想。杜汶澤回想昔日娛圈歲月，「以前在亞視想過無綫，在無綫就想出去拍戲，拍到電影就想攞獎，攞到獎就想去荷李活，永遠是這步伐，荷李活是終極高峰。邊個能夠爬到上去？數埋10個都冇」。他突然感觸起來，在鏡頭前落淚，一邊抹眼淚一邊說：「拍一部戲真係好困難，開一部戲係好困難，所以我開戲畀周冠威嘅時候，都係咁樣諗，開一部真係太困難，畀錢佢拍啦！有人咁樣幫過我，我有能力嘅時候，都幫吓人。」荷李活之旅後，杜汶澤到三藩市勇闖遍地開花的大麻種植場，看大麻合法化的社會實况。