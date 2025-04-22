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娛樂

曾與張天賦吳保錡合作 音樂人Goo Chan認偷食退出幕前

【明報專訊】曾與張天賦（MC）、吳保錡、馮允謙和洪嘉豪等合作的27歲音樂人Goo Chan（陳澤鴻），2023年以唱作歌手身分出席各音樂頒獎禮，近日爆桃色風波，網上瘋傳與他拍拖7年的KOL女友芷希「踢竇」，揭Goo Chan偷食18歲女生的短片與錄音檔，當中有女聲大叫：「我平時瞓入面㗎，你做咩瞓咗我個位！」現場有多人說話，又有人狂拍門，一把疑似Goo Chan的男聲說：「你哋咁多人嚇親佢。」有女聲說：「我都嚇親啊！」影片見Goo Chan開門，有一名被指只有18歲，樣子似Tyson Yoshi的女生出鏡。

Goo Chan昨凌晨在社交平台承認是片中人，並向芷希公開道歉，表示無限期退出幕前工作，「對不起！現在就網絡流傳有關本人的片段正式回應，向芷希再次鄭重道歉，我辜負了你對我7年真誠的感情和陪伴。由我一無所有的時候開始，無論生活如何艱苦，都一直在身邊扶持着我。而我竟然不懂珍惜，親手斷送了你的幸福，對你造成了無法修補的傷害，對不起。本人將會承擔起責任，即日起無限期退出幕前工作。往後不會再對此事作任何回應，亦承諾絕不會作出傷害別人的行為。最後，很抱歉因為我的私事影響了大家，想向所有受影響的朋友、工作伙伴及大眾說一句，對不起」。

芷希否認發布短片錄音檔

芷希昨日亦在社交網回應：「以下係一啲澄清：事情發生喺2月初並非近期嘅事，當時嘅狀態比較突然同混亂，第一次獨自面對呢種情况，屋企人擔心我，其後亦都即刻過咗嚟陪我。所以錄音當中稱要報警處理，並唔係佢（Goo Chan），係其中一名屋企人，希望唔好過分解讀，最後見到部分留言，想澄清影片同埋錄音並唔係我發布，正式分手後都只係想各自安好，事情發展到今日已經有一段時間，一直都有努力消化、努力工作、努力繼續創作自己嘅影片，努力搵返生活應該要有嘅節奏，所以身心都已經好番好多。畢竟係私人嘅事，並無意佔用資源同版面，希望事情盡快落幕，再次多謝大家關心。」

娛樂組

相關字詞﹕芷希 GooChan（陳澤鴻）

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