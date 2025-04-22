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娛樂

陳瑞輝體會夾心人之苦 陳秀珠榮升奶奶學執生

麻甩媽咪｜陳秀珠升呢做奶奶學懂執生 Frankie集中工作未諗結婚生育

【明報專訊】陳秀珠參演ViuTV新劇《麻甩媽咪》，飾演寡婦「楊美麗」，過分溺愛「兒子」陳瑞輝，變成超級「媽寶」，與「麻甩」新抱余香凝展開大戰。她首次與MIRROR成員合作，陳秀珠大讚陳瑞輝不止外表靚仔，思想成熟有承擔，戲裏戲外都是「好兒子」。

陳秀珠享受演恐怖奶奶

被封「御用奶奶」的陳秀珠再演同類角色理應駕輕就熟，不過由於與多名年輕演員首次合作，自爆內心好驚青，為了容易投入和演繹自然，開拍初期常呼自己「楊美麗」，又主動攬陳瑞輝增加熟落感，又不理睬新抱余香凝，「我已被定形為『嚴厲苛刻』，本身都幾鍾意做，因為做恐怖奶奶先好玩。我好眼淺，要做喊苦喊忽戲，一定頂唔順，所以最鍾意演強勢角色，我幾有喜劇細胞，好適合演喜劇，還鍾意虐待人，將平日不能做到的事，透過演戲釋放出來」。

陳秀珠笑稱電視上看得MIRROR多，今次能合作，希望盡快跟陳瑞輝混熟，製造默契，才演得出母子情。現實中陳秀珠育有一子陳迪加，問到會不會幻想與新抱如何相處？她說：「不需要幻想，已發生。相處之道是我會去適應他們，現在年代不同，不能用我媽媽的管教方式。現代人有自己一套想法，自己唯有在適當時候係咁咦講幾句，不過他們會說『mom，你又講！』我都要學懂執生。恐怖奶奶只限出現在劇中角色，讓我盡情發揮，演得好high，特別享受！」

陳瑞輝事業穩定再成家立室

陳瑞輝難忘陳秀珠在醫院一幕，見識對方的霸氣，不禁嘩一聲，被「母親」氣場震懾嚇親。他劇中角色性格遷就別人，夾在媽媽與老婆中間，常為平息事端做到面面俱圓，承認現實中也常顧及各方面，不過絕對不是媽寶，還說求學時已幻想如何做丈夫和父親，「讀初中已想到組織家庭，不過自從出來社會工作後，沒有再想，覺得應該要先有經濟基礎，才有能力照顧家庭。我做舞蹈員再轉為藝人，職業都是比較浮動，沒有固定薪金，最好事業再趨穩定，有足夠準備才迎接新生命，現在集中工作先」。

陳瑞輝承認拍完劇體會做家庭夾心人苦處，加上眼見拍檔余香凝兼顧工作和照顧一對子女好忙，令他對做人夫心態有點卻步。陳秀珠對陳瑞輝一早計劃要為將來家庭付出而努力，很有承擔，大讚「無得頂」。陳瑞輝多謝陳秀珠讚賞，稱從前輩身上學到演戲時如何運用小動作、語氣和態度，令演出更立體，獲益良多。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕陳瑞輝（Frankie） 陳秀珠 麻甩媽咪

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