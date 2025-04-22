宣傳《奪命提示》 拒爆誰是Julie真身 劉佩玥劉穎鏇穿婚紗無憧憬當新娘

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

陳山聰、劉佩玥、張振朗、劉穎鏇、丁子朗和郭柏妍昨日穿上婚紗和禮服宣傳《奪命提示》，現身油塘商場舉行婚禮。三對「新人」大玩玩新郎新娘遊戲，食餅乾條幾乎親嘴，場面搞笑。陳山聰回想當年結婚，沒有玩新郎新娘環節，因婚禮很簡單，沒太多賓客出席，亦沒有兄弟姊妹團，只上台唱歌，笑言將來舉行結婚周年紀念派對，可能有機會被人玩。

問劉佩玥是否有預演婚禮感覺？她表示入行後經常穿婚紗，將來結婚未必會再穿，可能反傳統穿白色西裝，一切從簡，「只簽紙，我都OK」。陳山聰聞言說：「怎可以只簽紙。」還催促劉佩玥快點結婚。劉佩玥表示未有結婚計劃，目前事業為重。陳山聰早前生眼瘡，表示手術後已痊癒，眼睛回復明亮，「每年都生一次眼瘡，今次特別嚴重，醫生在眼皮打麻針，放膿後還要刮清，好痛」。

劉穎鏇不介意姊弟戀

單身的劉穎鏇稱沒憧憬過將來婚禮，笑言一定不會在商場舉行，還未有對象，很難幻想，現在首要找到男朋友拍拖，可惜沒有追求者。問張振朗有沒有「筍盤」介紹？張振朗笑說：「陳山聰兒子Jaco，等10幾年就可以拍拖。」劉穎鏇不介意姊弟戀，但大20年就不可接受，「怕有代溝，大幾年可以」。

張振朗表示將來結婚未必大事鋪張，認為結婚是兩人和雙方家人的事，最重要雙方開心，哪裏舉行也沒所謂，亦不一定大搞，反而想旅行結婚，一家人同行更開心，「我未有結婚計劃，大家放心。（點解？）先工作，掙多些錢買層樓與家人同住，才考慮結婚問題」。他透露婚後想與家人同住，不擔心婆媳問題，「我屋企人好和諧」。

林子善行行企企有可疑

另外，日前有網民以「《奪命提示》Julie係？」為題發文，競猜哪個角色最大嫌疑，網民熱估張國強，但據無綫發布的預告片，Julie真身矛頭指向陳山聰飾演的郭柏飛。其中一條片講姜姐（劉佩玥飾）因覺得郭柏飛有可疑，要求他打開車尾箱檢查，當下郭柏飛眼神古怪，之後還脅持劉佩玥，行徑可疑。網民熱議，並持兩極態度，有人覺得陳山聰被屈「食死貓」，亦有人覺得有機會是編劇想給觀眾一個「反轉再反轉」的驚喜。另一名Julie嫌疑人，呼聲最高是林子善，原因與他一直行行企企和能力值不高有關。

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