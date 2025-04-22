深夜開Live訴心聲 確認林明禎地位 呂爵安：佢係我身邊好重要嘅人

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Edan前晚騷後意猶未盡，回家開Live講足70分鐘，提到這半年來經歷了很多，一直想跟粉絲溝通，但身邊人會叫他「唔好再講啲咩，唔好引起啲咩」，他說：「呢半年我習慣咗封閉自己，好似綁手綁腳，好多人keep住對我指指點點，我好似做乜都唔啱，好多內心struggle唔知應該點樣好，我都有諗係乜嘢問題……我一直都唔敢開Live，係有少少驚，覺得有少少唔知點面對大家及present自己，唔知道自己應該要點，外界聲音或者令到我好混亂。」他決定再次打番開自己，勇敢踏出一步，想直接分享經歷事情，做番自己想做嗰種artist。

「我都28歲 鍾意人有咩問題？」

Edan提到跟傳媒關係，表示明白感情問題是焦點，「我一直覺得感情呢啲嘢唔需要講啲咩。我都28歲人，鍾意人有咩問題？就算我以前讀中學，媽媽問我有無鍾意啲咩女仔，我都唔會講」。Edan稱向來重視身邊人，「隊友、兄弟、同事、朋友畀人鬧、攻擊、畀人誤會，我都會出聲，但呢件事情上面我又無，我驚會引起啲咩，一直無出任何聲，漸漸地的確我嘅態度及回應，令大家誤會啲咩……我收到好多DM，收到好多鬧對方、用難聽說話去講講講，我都唔想大家誤會，我想話畀大家知，佢係一個好好女仔，佢係我身邊好重要嘅人，可能我嘅性格，唔希望見到呢啲，同埋我覺得同你哋講咗，就無呢個誤會，以後出面點講，我都唔需要再講咩，我淨係care我想care嘅人」。

著裙扮女人大曬「飛毛腿」

至於6膠前晚在台上落力搞笑，複製《膠戰》經典遊戲，還安排現場觀眾見證他們在舞台上打麻將。昨日有網民談觀後感，稱見6膠在台上玩得好開心投入，但台下觀眾不知他們玩什麼，只好玩手機。

6膠除了玩遊戲也有表演項目，阿正與Jeffrey大顯身手，演出粵劇武打折子戲踢槍，肥腸獨自表演跳繩，最後6人齊跳繩，完成後肥腸喘氣說不出話。他之後還用色士風吹奏一段《Careless Whisper》，其他5人合唱和起舞，Edan穿吊帶裙扮女人「驚艷」登場，露出「飛毛腿」，與肥腸拖手面貼面跳舞又拗腰，場面爆笑。

Edan、Jeffrey、岑珈其和肥腸扮男團，由阿正宣布他們獲頒「叱咤我最喜愛男團」。岑珈其扮喊講得獎感受，還深情向太太示愛，清唱幾句鄭伊健的《一生愛你一個》，感謝太太一直支持。之後再模仿男團BIGBANG跳唱《BANG BANG BANG》，跳得似模似樣。尾聲6膠齊穿校服出場，Edan解釋想當成學校畢業禮，記錄2020年開始拍第1季《膠戰》至今所經歷的點滴，之後輪流唱出6首串燒歌，分享他們的心聲，最後首度公開演繹為今次開騷創作的合唱歌《To膠ther》，唱畢跟觀眾揮手說再見。

有關心李駿傑 信姜濤頂得住

6膠完騷後受訪，Edan稱沒想過著裙上陣，是臨近開騷才決定，「為了令大家開心，所以由我來做，上台前狂做掌上壓谷一谷，腳毛就沒刻意剃，可以留來保暖」。提到MIRROR隊友李駿傑（Jeremy）近日推出自己創作的新歌，被指抄襲韓團作品，Jeremy解釋沒有抄襲意圖。Edan力撐隊友，「知道Jeremy重視音樂作品，今次是他第一次作曲，所以好緊張。已傳短訊關心，他有回覆我說OK」。談到隊友姜濤最近被王晶狠批。Edan相信姜濤可以對此事消化得好好，因對方由出道開始已飽受外界評論，可面對和處理這些事，相信他會頂得住。

否認黑面 想大家給予空間

Edan近期避談緋聞女友林明禎，有網民發現每當女方發帖文，他必定秒回派like。Edan說：「我看不到有關評論，不過大家是認識的朋友，給like很正常。我們又不是要撇清關係，只想大家給予我們空間。」重提上次被傳媒問及林明禎的事，他被指黑面回應，更斥傳媒黑心。Edan表示沒有不快，並重申沒黑面，「一直以來大家都是當講笑，做訪問氣氛向來如是。大家覺得我有黑面？其實不是，也不是因疲累影響心情，純粹想大家給予空間，不要為難我，不要為難對方（林明禎）！」

岑珈其笑言開騷後愛上唱歌，最想6膠大合唱。提到獨唱《一生愛你一個》向太太示愛，他自知有走音，「因不能在家練習，老婆之前已叮囑我，最好不要送驚喜。但點都好，正如Edan所講，用感情搭夠」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com