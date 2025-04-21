【開箱】《鬥戲影業》 電影製作真人騷 笑對行業困境

群星導演客串

《鬥戲影業》每集有不同主題，譬如首集談及藝術與商業，還請來《賤鄰》系列導演尼古拉斯史托勒（Nicholas Stoller）及金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）粉墨登場。講述電影公司Continental新任CEO（拜仁康斯頓飾）解僱製作部主管Patty（嘉芙蓮奧哈拉飾），讓後者徒弟Matt（薛夫洛根飾）頂上，條件是開拍的新片必須以飲品Kool-Aid Man標誌人物為主角，依然相信藝術風骨的Matt勉強答允。Matt的副手Sal（艾奇巴倫賀斯飾）找來尼古拉斯史托勒執導，並按照Kool-Aid Man構思故事大綱，同時Matt知道馬田史高西斯寫好劇本以瓊斯鎮大屠殺為背景，認為後者比飲品贊助的商業片更有價值，於是開價買下劇本。可是不論Sal、行銷總監Maya（嘉芙蓮漢恩飾）都反對，跟Griffin會面後更明白公司以錢先行，於是出賣了馬田。

第2集剛履新的Matt仍滿腔熱血，知道《沒有聲音的女人們》導演莎拉保利（Sarah Polley）正拍攝的愛情片有一鏡到底的場面，一意孤行要到現場視察，但無論莎拉或女主角《從前的我們》李姬蒂（Greta Lee）各懷鬼胎，莎拉想公司撥款讓她買下滾石樂隊歌曲版權，可用於片中。李姬蒂則為了宣傳新片期間可使用公司的私人飛機，兩女分別假意奉迎Matt，但他興奮過頭，經常壞了拍攝進度；而資源有限，又快將日落恐不夠光，製作組開始光火，Matt最後被迫落荒而逃。這一集體現了片場的運作，因《混沌少年時》最近帶起的長鏡拍法，此集也有局部示範。

幼稚鬥氣帶出世代之爭

第3集，《有你終生美麗》金像導演朗侯活（Ron Howard）和《美國隊長4：勇敢新世界》安東尼麥奇（Anthony Mackie）客串演回自己，故事則道出說真話的重要；講述朗侯活新片《Alphabet City》放映試片給Matt團隊觀看，開場兩小時很精彩，最後一小時卻是災難，但衆人都不敢當面告訴朗侯活，包括男主角安東尼麥奇。

第4集，身為管理階層的Matt，再次面對藝術與商業上的矛盾；他一直支持菲林拍攝，但成本較高，所以《別擔心親愛的》奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）執導的新黑色風格偵探片煞科宴要取消，同時該片其中一卷菲林失蹤，為免重拍，Matt與Sal四出尋找，並懷疑跟導演不和的男主角《阿媽戀上我波士》碩克艾佛朗（Zac Efron）盜取，最後真相有點出人意表，但結果顯示Matt真心愛電影也尊重導演。

第5集比較像辦公室鬥爭，Sal與經驗較淺的Quinn（齊絲溫達斯飾）分別向Matt推薦自己心儀導演的新拍攝計劃，結果演變成Sal與Quinn互相整蠱鬥氣，更令影視串流平台Netflix正在拍攝的劇集「冧景」，遭對方追究到底。兩人鬥氣的過程有點幼稚，不過當Quinn問Sal為何不讓她如願找自己欣賞的導演開戲時，Sal稱Quinn讓他想起自己女兒對他冷淡和鄙視的態度，這一集在笑聲之中也看到世代與性別之爭。餘下5集還會談及什麽電影圈話題，值得期待。