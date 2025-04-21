《佐藤妻夫物語》探討婚姻關係 岸井雪乃期待冠夫姓

《佐藤妻夫物語》講述佐藤保（宮澤冰魚飾）與佐藤紗千（岸井雪乃飾）因相同興趣而相識相戀，保夢想成為律師，但多次司法考試均落榜，紗千為了支持對方，一起修讀法律，卻早一步通過司法考試。紗千懷孕後兩人結婚，產後開始律師工作，保則在家照顧兒子，並準備考試。隨着面對考試及生活壓力，摩擦漸多，最終離婚收場。

導演親身感受啟發新片故事

天野千尋表示為照顧孩子而留在家中，很羨慕丈夫可外出工作，因此想到《佐藤妻夫物語》這故事。她覺得夫妻關係很有趣，「好多時當另一半是自己人，要求對方明白自己，忘記對方其實也是獨立個體」。片中以女性角度出發，天野千尋稱有顧及男性角度，兩者平衡。

戲中扮演事業型妻子的岸井雪乃，還未想結婚，但在日本結婚後，妻子會冠夫姓，她倒期待婚後有新名字。對於婚後會否如紗千一樣，兼顧事業與家庭，她稱這問題很難答，「演員必須外出工作，不像某些工種，如疫情期間可留家工作，我應該很難平衡家庭與事業」。她自言跟片中角色不太相似，「若我考律師牌，應該不合格」。她稱有時會像佐藤保般「玻璃心」，在意別人的話，因而受傷。

岸井雪乃2022年憑《惠子的凝視》在多個頒獎禮封后，她稱拍《佐藤妻夫物語》時倍感壓力，「我跟《惠子的凝視》走遍了25個國家及地區，出席各大影展，與這部戲有佷深的關係與感情。我一度擔心下部作品會不夠好，有段時間相當迷惘，後來想通了，就當《惠》片是傑作，永遠無法超越，我才能好好面對新的工作」。她透露仍很懷念收到《惠》片世界各地影迷的評語。首度來港的岸井雪乃又大讚香港影迷主動及熱情，跟內斂的日本粉絲完全不同。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵