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娛樂

Lisa變裝再登Coachella 「星期三」宣傳新戲 Gaga壞咪道歉：證明我現場唱

【明報專訊】美國Coachella音樂節本月11日起連續兩個周末在加州印第奧舉行，百變天后Lady Gaga上周五演出第2場，撞正咪高峰故障，但她臨危不亂，其後道歉並笑言：「至少你們知道我是現場唱的。」韓國女團Blackpink泰籍成員Lisa則在衣著上花工夫，換了幾套新衫，給觀衆視覺享受；《星期三》女星珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）陪伴主演音樂劇新片《Hurry Up Tomorrow》的編劇、監製及男主角The Weeknd現身宣傳。

一連兩個周五Lady Gaga在Coachella音樂節主舞台演出，正好為即將舉行的世界巡迴演唱會《Mayhem Ball》熱身；據美媒報道，上周五第她頭戴咪高峰出場，唱到第2首歌曲《Abracadabra》時咪高峰開始故障，最後更中斷完全沒聲音。不過她臨危不亂，不但隨拍子繼續跳舞，還巧妙地把頭上壞掉的咪高峰與工作人員換了手持式的，幾分鐘後再換上頭戴咪高峰，順利繼續表演直到完場。

Lady Gaga演出尾聲自彈自唱，並就咪高峰故障一事向觀衆道歉，「至少你們知道我是現場唱的」，以表明自己沒有咪嘴，「我想我們能做的就是盡力而為，而今晚我確實在全力以赴」。

上周五同樣是第2晚演出的Lisa，為免沉悶，換了幾套跟之前一星期截然不同的歌衫，包括開場時的戰神連身衣，由灰黑轉為暗紅；品牌Off-White的銀白色迷你裙，以及黑色bra top加超短褲配以不同顏色裝飾。她又更新了社交平台Instagram Story，公開Blackpink隊友Jennie來探班的片段。另外，著名指揮家杜達美（Gustavo Dudamel）率領洛杉磯愛樂樂團連續兩周末在Coachella演出，除奏出古典樂章及《星球大戰》等電影音樂外，還為搖滾樂隊Foo Fighters主音Dave Grohl及《魔法壞女巫》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）伴奏。

另一方面，《星期三》女星珍娜奧蒂嘉和加拿大男歌手The Weeknd亦到場宣傳5月16日在美國開畫的驚慄音樂劇新片《Hurry Up Tomorrow》，該片除了他倆之外，還有《伊尼舍林的女妖》巴利基奧漢（Barry Keoghan）參演，故事講述受失眠困擾的音樂人，被陌生人帶到一場奇異旅程。這次在Coachella的粉絲見面活動，The Weeknd數天前才於社交平台公告，新片亦是The Weeknd繼《偶像漩渦》後再參與戲劇的編劇及監製工作。

相關字詞﹕Blackpink泰籍成員Lisa Coachella音樂節 百變天后Lady Gaga

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