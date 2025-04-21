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娛樂

【娛樂場】《養生之旅》挖掘內地特色體驗 黎諾懿拔水罐變「箭豬」

【明報專訊】黎諾懿、陳嘉慧、文凱婷、王學琳、陳煒、曹永廉、游嘉欣和鍾凱瑩主持無綫新節目《養生之旅》，走訪中國各地挖掘多種有益健康的特色體驗和珍貴食材，並邀請註冊中醫、營養師和大學教授，從專業和科學角度剖析各種養生計劃。節目中還利用3D動畫，展示現場環境與各種養生原理，助觀眾深入了解要點；主持人又會分享不同性別和年齡層的生活態度。此外，節目還有周國豐以靚聲導航，引領觀眾領略養生奧妙。

品嘗雲南特產精緻素宴

黎諾懿伙陳嘉慧、文凱婷和王學琳率先帶大家到雲南被封「神秘土地」之稱的騰衝，當地擁有97座壯觀火山。陳嘉慧與文凱婷在睡火山之一的大空山中，體驗以火山石的熱石按摩；文凱婷另外與王學琳一嘗熱海景區極受歡迎的溫泉藥浴。黎諾懿體驗拔水罐，被插到成個背脊都是竹筒，畫面趣怪。4人品嘗了以多種地道雲南特產炮製的精緻素宴，還有獨特的超巨型熱海大滾鍋，特色是採用氣蒸煮方式烹調，保留食材的營養與自然風味。

人母陳嘉慧開工趁機減肥

陳嘉慧2023年與圈外男友結婚，翌年榮升人母，今次是她產後首個幕前工作，伙陳煒、文凱婷和《中年好聲音3》鍾凱瑩一起向李暉師傅學習太極備戰，在節目大顯身手。陳嘉慧透露復出不僅只想重回工作，而是監製認為她需要學習養生、調理身體，「產後體重增加不少，決定乘機好好收身，重拾自信，尤其係我𠵱家咁肥，覺得應該要做番運動去減吓」。

游嘉欣到貴州登上國家級自然保護區和被列入世界自然遺產之一，有人間仙景美譽的梵淨山。山脈特色在於山體垂直、岌岌可危，游嘉欣捉住梯級邊的鐵鏈，小心翼翼登山，登上海拔2300多米高的山頂後，感到好有滿足感，「開頭路段比較花體力，到中段被大家視為地獄級別的90度直角樓梯，行起來反而比想像中易」。她出發前亦有跟李暉師傅學耍太極，登山頂時大耍太極，稱身處零下1度的低溫，雖然只著單薄功夫衫都不覺得凍，真正感受到何謂從內暖到外。

《養生之旅》翡翠台

4月21日起 逢周一至五晚10時30分

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