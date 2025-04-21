「40億千金」蔡頌思榮升人妻準備開枝散葉

不放棄做演員 婚後內地拍劇

已為人妻又從商的蔡頌思強調不會放棄演藝事業，因選美而為人熟悉，覺得相當搞笑，因為她2017年已與蘇玉華合演舞台劇《塵上不囂》，2019年亦參演古天樂和袁詠儀主演的《家和萬事驚》，「其實我是一個演員，但演過很多戲和舞台劇都沒什麼人知，可能選美比較有話題，所以想透過選美活動令多些人留意到我的作品，亦想體驗人生，體驗完咁多次，結婚之後就冇得再選了，完結了選美生涯」。享受了演藝生涯一段時間，她認為是時候從商幫手打理家業，現在負責文化傳媒，「我不會放棄演員工作，婚後還會到內地拍劇」。

出身家族顯赫被封「40億千金」，蔡頌思笑稱這稱號很有趣，「因為我唔知40億響邊度嚟，點解唔係50億或30億？4字死死聲唔好聽，不知這稱號對我發展有什麼影響，可能會有個標籤，覺得不太負面還可以，自己沒有太大感覺，就是想了很久為什麼是40億？我都想有40億，但我冇」。

記者：林祖傑