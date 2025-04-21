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娛樂

詹天文簽唱會門票1480元 貴過紅館騷惹熱議

【明報專訊】19歲詹天文（Windy）參加無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》加入樂壇，兼顧學業和歌唱事業，目前就讀廣州星海音樂學院，日前推出新歌《一切都是有原因的》。

「VVIP」粉絲可跟詹天文進餐

詹天文的官方後援會日前宣布5月3日在銅鑼灣舉行新歌《一切都是有原因的》收費簽唱會，分為半小時「VVIP」時段與2.5小時簽唱會時段，只含簽唱會時段售980元，票價包括詹天文現場親筆簽名最新限量MV相冊一本、限定系列多用途尼龍袋《一切都是有原因的》限量特別款一個，以及詹天文Q版御守一個。

包含兩個時段的「VVIP」票價為1480元，購買「VVIP」門票的粉絲可與詹天文共聚半小時並一同進餐和互動，如合照、拍片和簽名等，名額20個；只參加簽唱會時段的粉絲，亦可每人與詹天文獨立互動一分鐘。

日前詹天文穿露臍裝拿着相冊拍片呼籲：「可以同我傾偈，聽我唱好多不同嘅歌，又可以攞到呢本相冊，大家快啲嚟，5月3日一定要嚟。」詹天文簽唱會票價惹熱議，有網民認為詹天文的簽唱會「VVIP」門票比一線歌手唱足3小時的紅館演唱會票價更高；有歌迷則認為能跟偶像共聚半小時機會難得。據知簽唱會「VVIP」門票大受歡迎，已全數售罄。

娛樂組

相關字詞﹕詹天文（Windy）

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