黃淑蔓雲浩影為DSE考生打氣 籲讀書勿臨急抱佛腳

【明報專訊】黃淑蔓每周在寰亞音樂YouTube頻道直播唱歌和談天，邀請不同歌手現身為DSE考生打氣。嘉賓雲浩影分享溫書心得，稱不贊成考試前夕通宵讀書，當年考DSE晚上9時便睡覺，半夜3時起身，養足精神溫習，更容易入腦。黃淑蔓同意，因試過讀到早上5時，還有兩小時去試場，不敢瞓怕睡過頭，結果通宵無瞓沒精神，建議訂立適當溫書計劃，不要臨急抱佛腳。二人難忘考試期間老師的打氣金句，黃淑蔓說：「老師話『不要在吃苦的年紀選擇安逸』，我覺得好有意思，我哋𠵱家就係可以吃苦嘅年紀，即係『少壯不努力，老大徒傷悲』！」雲浩影最記得老師跟她說凡事盡力而為，就算不成功都不會世界末日，「各位考生要活在當下，如果這一刻溫書好攰，就去休息一下。唔好諗番轉頭，亦都唔好擔心未來，做好𠵱家呢一刻就得」。