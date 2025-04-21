張智霖除膽石康復進展良好 袁詠儀怕被嫌棄拒「妻管嚴」

袁詠儀早前與老公張智霖（Chilam）結伴到浙江普陀山參拜祈福，被拍到全程十指緊扣。她透露每年都會去普陀山，對他們而言如春遊活動，行山祈求健康和食齋，笑言十指緊扣全因人太多驚走失。袁詠儀自爆曾誠邀兒子同行，但對方已長大，假期有自己活動，不理睬她。問到是否因張智霖早前在內地做膽石手術，祈福求健康？她說：「其實年年都求，覺得年紀有番咁上下，健康好緊要，食得瞓得玩得就已經好好。他康復進展良好，攞咗粒石出嚟之後，如果乖乖哋食嘢，希望不會翻發。之前他太任性，如果想再試痛7粒鐘咪再係咁食囉！成日講，都唔想佢覺得個老婆好煩，我只會畀個凌厲眼神提一提佢。」

袁詠儀讚黃潔琪對答得體

黃潔琪對於被封「翻版林明禎」不抗拒，「我知道有這個稱號，但不認識對方，似不似見仁見智。可能媒體對我比較陌生，因稱號而對我多了認識，也不是一件壞事」。袁詠儀大讚黃潔琪答得很得體，笑說：「如果我這個年紀識得咁講嘢，就不會得罪咁多人！」

記者：林祖傑