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娛樂

「詞聖」盧國沾設靈 陳友弔唁舊鄰居 女兒葦蓁稱羅嘉良郭晉安私下慰問

【明報專訊】「詞聖」盧國沾上月睡夢中離世，享年75歲 ，昨日假紅磡世界殯儀館設靈，今早出殯，靈柩移往和合石火葬場火化。喪禮採佛教儀式，靈堂以簡潔色調為主，盧國沾遺照前方擺放了太太和女兒葦蓁的心形花牌，牆上掛上輓聯，張學友、羅嘉良夫婦、陳錦鴻夫婦、劉鑾雄夫婦、江華夫婦、向雪懷夫婦、鄭國江、潘源良、葉振棠、柳影虹、林珊珊和周啟生等一眾圈中好友致送花牌悼念；陳友、丘亞葵、張德蘭和雷安娜等到場送別。

陳友表示與盧國沾曾是鄰居，因他不是主唱，多年來很少合作，但覺得對方所寫的詞很有情懷，「現在很難找到這種情懷，好懷念他」。身為舊鄰舍，陳友形容盧國沾為人很安靜，「佢好靜，唔會話好多特別活動，我諗佢工作需要寫詞搵多啲靈感」。夾band的他會不會嘈到對方？陳友說：「我好少喺屋企夾band。」

葦蓁難忘父金句「下一首」

盧國沾女兒葦蓁稱父親很多好友、後輩和徒弟致送花牌及到場悼念，有些身在外地的已私下慰問了她，徒弟羅嘉良是其中一個。郭晉安曾因合約問題與盧國沾對簿公堂，葦蓁透露對方亦有託人向她慰問，「明白大家好怕騷擾到我，很多謝大家的慰問」。

葦蓁表示父親生前身體沒有特別感到不適，還剛做完身體檢查，在睡夢中安詳離世，沒有什麼遺憾或心願未圓，「掛心的只有我和媽媽，母親心情仍未平復」。她稱最深刻是每當爸爸被問到最喜歡那一首歌，父親總會答「下一首」，即是永遠都有更好，「他是一個型父，由細到大都覺得爸爸好有型，型在好有智慧，每次和父親傾偈都好似上堂，當時不明白，只記在心，多年後就會明，就如他的歌詞一樣， 20幾歲聽不知講什麼，40歲就會聽到夭心夭肺」。

記者：林祖傑

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