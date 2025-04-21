「詞聖」盧國沾設靈 陳友弔唁舊鄰居 女兒葦蓁稱羅嘉良郭晉安私下慰問

陳友表示與盧國沾曾是鄰居，因他不是主唱，多年來很少合作，但覺得對方所寫的詞很有情懷，「現在很難找到這種情懷，好懷念他」。身為舊鄰舍，陳友形容盧國沾為人很安靜，「佢好靜，唔會話好多特別活動，我諗佢工作需要寫詞搵多啲靈感」。夾band的他會不會嘈到對方？陳友說：「我好少喺屋企夾band。」

葦蓁難忘父金句「下一首」

盧國沾女兒葦蓁稱父親很多好友、後輩和徒弟致送花牌及到場悼念，有些身在外地的已私下慰問了她，徒弟羅嘉良是其中一個。郭晉安曾因合約問題與盧國沾對簿公堂，葦蓁透露對方亦有託人向她慰問，「明白大家好怕騷擾到我，很多謝大家的慰問」。

葦蓁表示父親生前身體沒有特別感到不適，還剛做完身體檢查，在睡夢中安詳離世，沒有什麼遺憾或心願未圓，「掛心的只有我和媽媽，母親心情仍未平復」。她稱最深刻是每當爸爸被問到最喜歡那一首歌，父親總會答「下一首」，即是永遠都有更好，「他是一個型父，由細到大都覺得爸爸好有型，型在好有智慧，每次和父親傾偈都好似上堂，當時不明白，只記在心，多年後就會明，就如他的歌詞一樣， 20幾歲聽不知講什麼，40歲就會聽到夭心夭肺」。

記者：林祖傑